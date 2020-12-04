Китай установил на Луне свой флаг и показал качественное фото

Спустя семь лет после установки первого на спутнике Земли появился второй флаг КНР

Китайский лунный беспилотник "Чанъэ-5" установил на единственном спутнике Земли национальный красно-звездный флаг КНР.

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Об этом сообщает агентство Xinhua.

Цветной снимок, подтверждающий наличие флага на Луне, был опубликован 4 декабря Китайским национальным космическим управлением. Этот флаг станет вторым – первый китайский флаг был установлен на Луне в ходе миссии "Чанъэ-3" в 2013 году.

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Как утверждается, фото было сделано вечером накануне, перед тем, как зонд стартовал с образцами лунной почвы обратно к космическому аппарату, который остался на орбите спутника. После стыковки он доставит его обратно на Землю.

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Фото: cnsa.gov.cn

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Фото: cnsa.gov.cn

На одном из изображений рядом с флагом можно увидеть роботизированную руку для сбора образцов почвы.

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Напомним, что модуль приземлился возле вулкана Пик Рюмкера в Океане Бурь на северо-западе видимой стороны Луны 1 декабря. Предполагается, что на Землю он вернется в середине месяца.

Сама станция была запущена в космос 23 ноября, а вечером 28 ноября модуль совершил маневр выхода на окололунную орбиту. Этот аппарат стал первым на Луне после 1976 года, когда на спутник доставили советсскую автоматическую межпланетную станцию "Луна-24".

В дальнейшем Поднебесная планирует запустить модуль "Чанъэ-6", чтобы получить образцы грунта с северной области Луны.

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