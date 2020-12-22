Китай запустил на орбиту новую ракету с секретным спутником на борту: видео

Китай провел успешный испытательный запуск новой ракеты среднего класса "Чанчжэн-8" (CZ-8). Ракета вывела на орбиту 5 спутников.
Об этом сообщает Национальное космическое управление КНР (CNSA).
Как сообщается, пуск был совершен с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Это первый полет новейшей китайской ракеты.
По данным агентства "Интерфакс", ракета вывела на орбиту:
- секретный спутник XJY-7 для испытаний технологий, разработанных Китайской академией космических технологий;
- микроспутник "Чжисин-1A", созданный для Эфиопии;
- аппарат дистанционного зондирования Земли "Хайсы-1";
- спутник связи "Тяньци" (Apocalypse 12).
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Как сообщается, новейшая двухступенчатая китайская ракета-носитель "Чанчжэн-8" способна выводить:
- на геосинхронную переходную орбиту до 2,8 тонны полезной нагрузки;
- на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 км – до 5 тонн;
- на низкую околоземную орбиту – до 7,6 тонны.
Ранее сообщалось, что на Землю с образцами лунного грунта успешно вернулась капсула китайского зонда Chang'e 5.
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