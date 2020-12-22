Китай запустил на орбиту новую ракету с секретным спутником на борту: видео

Всего ракета-носитель вывела на орбиту пять спутников

Китай провел успешный испытательный запуск новой ракеты среднего класса "Чанчжэн-8" (CZ-8). Ракета вывела на орбиту 5 спутников.

Реклама

Об этом сообщает Национальное космическое управление КНР (CNSA).

Как сообщается, пуск был совершен с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Это первый полет новейшей китайской ракеты.

По данным агентства "Интерфакс", ракета вывела на орбиту:

секретный спутник XJY-7 для испытаний технологий, разработанных Китайской академией космических технологий;

микроспутник "Чжисин-1A", созданный для Эфиопии;

аппарат дистанционного зондирования Земли "Хайсы-1";

спутник связи "Тяньци" (Apocalypse 12).

Читайте также: Китай успешно запустил свой первый спутник системы мобильной связи

Запуск CZ-8. Источник: twitter.com/CGTNOfficial

Реклама

Как сообщается, новейшая двухступенчатая китайская ракета-носитель "Чанчжэн-8" способна выводить:

на геосинхронную переходную орбиту до 2,8 тонны полезной нагрузки;

на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 км – до 5 тонн;

на низкую околоземную орбиту – до 7,6 тонны.

Ранее сообщалось, что на Землю с образцами лунного грунта успешно вернулась капсула китайского зонда Chang'e 5.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама