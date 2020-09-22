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Китайская армия "уничтожила" базу США и опозорилась: видео

22 сентября, 19:00

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Пропагандисты нарезали голливудские блокбастеры, чтобы показать мощь армии Поднебесной

Вооруженные силы Китая опубликовали видеоролик о мощи своих ВВС, который был сделан из американских боевиков.

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Как сообщает The Guardian, короткое пропагандистское видео появилось 19 сентября в китайской соцсети Weibo, собрав миллионы просмотров.

На нем ракетоносец Xian H-6 якобы уничтожает островную военную базу, которая напоминает американскую базу "Андерсен" на острове Гуам или "Диего-Гарсия" на одноименном острове в Индийском океане.

Оказалось, что 40-секундный ролик является нарезкой кадров из трех голливудских блокбастеров: "Повелитель бури", "Скала" и "Трансформеры: Месть падших".

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Именно это и возмутило пользователей соцсети, которые оставили свои разгневанные комментарии под видео.

"Как оказалось, наша мечта о великом государстве появилась на свет путем монтажа американских кинофильмов", — пишет один пользователь.

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"Мы рекламируем отечественные военные самолеты при помощи американских голливудских фильмов, зачем напрягаться?" – добавил еще один.

"Это рекламный ролик нашей нации, почему мы не используем собственные кадры?" – спросил третий.

В свою очередь, источник в армии подтвердил изданию South China Morning Post использование голливудских сцен в своем видео, объяснив это тем, что они лишь выглядят эффектнее.

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А авторские права это не нарушает, потому что эти видео не предназначены для коммерческого использования и слишком короткие.

Напомним, что согласно данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира Китай занимает второе место в мире по размеру военных расходов, уступая лишь США – в 2019 году на эту статью из казны КНР выделили 261 млрд долларов.

А в прошлом декабре в Поднебесной ввели в строй свой первый авианосец, конструкция которого во многом повторяет украинский крейсер "Варяг".

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