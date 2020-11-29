Китайские ученые выдвинули новую версию происхождения коронавируса

Новый тип коронавируса мог возникнуть в 2019 году в Индии

Ученые из Китая предположили, что новый тип коронавируса SARS-CoV-2 мог возникнуть в 2019 году в Индии.

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По мнению специалистов, вирус передался от животного к человеку на фоне жары и засухи, так как люди и животные были вынуждены пить одну воду. Среди возможных мест возникновения коронавируса китайские ученые назвали Италию, Чехию, Австралию, США и другие страны. Китая в списке не оказалось, отмечает Daily Mail.

В своем исследовании китайские эксперты пытались обнаружить первоначальную версию коронавируса с наименьшим количеством мутаций. В итоге они пришли к выводу, что выявленный в конце 2019 года вирус в Ухане не "оригинальный".

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Ученые из Глазго уже подвергли критике работу коллег и усомнились в ее доказательности.

"Авторы проигнорировали обширные доступные эпидемиологические данные, которые показывают явное появление в Китае и распространение вируса оттуда", — заявил эксперт из Университета Глазго Дэвид Робертсон.

Напомним, Европа может столкнуться с третьей волной коронавируса в начале следующего года, предупредил спецпредставитель ВОЗ Дэвид Набарро. Он ставит европейцам в пример Азию, где власти и общество наладили диалог и не ставят выбор между здоровьем и экономикой.

Кроме того, ранее мы рассказывали, как Китай победил коронавирус. "Я тебя породил, я тебя и убью".

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