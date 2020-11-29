Українська
$ 28,44
33,85
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Китайские ученые выдвинули новую версию происхождения коронавируса

29 ноября, 12:05

Ольга Литвин Ольга Литвин

Новый тип коронавируса мог возникнуть в 2019 году в Индии

Ученые из Китая предположили, что новый тип коронавируса SARS-CoV-2 мог возникнуть в 2019 году в Индии.

Реклама

По мнению специалистов, вирус передался от животного к человеку на фоне жары и засухи, так как люди и животные были вынуждены пить одну воду. Среди возможных мест возникновения коронавируса китайские ученые назвали Италию, Чехию, Австралию, США и другие страны. Китая в списке не оказалось, отмечает Daily Mail.

В своем исследовании китайские эксперты пытались обнаружить первоначальную версию коронавируса с наименьшим количеством мутаций. В итоге они пришли к выводу, что выявленный в конце 2019 года вирус в Ухане не "оригинальный".

Реклама

Читайте также: В Сингапуре родился мальчик с антителами к COVID-19

В тренде
В пустыне отыскали тот самый засекреченный монолит, о котором говорил весь мир

Ученые из Глазго уже подвергли критике работу коллег и усомнились в ее доказательности.

"Авторы проигнорировали обширные доступные эпидемиологические данные, которые показывают явное появление в Китае и распространение вируса оттуда", — заявил эксперт из Университета Глазго Дэвид Робертсон.

Напомним, Европа может столкнуться с третьей волной коронавируса в начале следующего года, предупредил спецпредставитель ВОЗ Дэвид Набарро. Он ставит европейцам в пример Азию, где власти и общество наладили диалог и не ставят выбор между здоровьем и экономикой.

Кроме того, ранее мы рассказывали, как Китай победил коронавирус. "Я тебя породил, я тебя и убью".

Видео: Сегодня
Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Индия Китай коронавирус происхождение версия COVID-19
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ученые назвали напиток, который помогает насыщать мозг кислородом
Ученые назвали напиток, который помогает насыщать мозг кислородомДругие страны
Врачи назвали побочные эффекты вакцины от коронавируса
Врачи назвали побочные эффекты вакцины от коронавирусаДругие страны
"Убийца и мучитель народа": Белорусская автокефальная церковь объявила анафему ЛукашенкоДругие страны
Война в Нагорном Карабахе: азербайджанские военные вошли в Агдамский район
Война в Нагорном Карабахе: азербайджанские военные вошли в Агдамский районДругие страны
Впервые в истории в мире может смениться лидер по переработке нефти
Впервые в истории в мире может смениться лидер по переработке нефтиЭкономика
Сколько стоят различные вакцины от COVID-19: от 3 до 75 долларов (список)
Сколько стоят различные вакцины от COVID-19: от 3 до 75 долларов (список)Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять