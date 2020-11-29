Китайский зонд сегодня совершит посадку на Луну: что он будет делать

Китайская автоматическая лунная станция "Чанъэ-5" в воскресенье, 29 декабря, должна совершить посадку на Луну, чтобы собрать там образцы геологической породы.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Отмечается, что зонд сядет в районе Океана Бурь в западной части видимой стороны Луны. "Чанъэ-5" соберет около двух килограмм породы и доставит их на Землю.
Миссия займет 23 дня, но непосредственно на поверхности Луны аппарат проведет не более одних лунных суток (14 земных дней). Такое время определили из-за того, что зонд не выдержит холодные лунные ночи.
"Чанъэ-5" выведен на орбиту Земли ракетой-носителем "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5"), которая стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань 23 ноября в 23:30.
В случае успеха Китай станет третьей страной в мире, сумевшей доставить лунный реголит на Землю, и первой реализовавшей такой проект с 1976 года.
Напомним, ранее Китай впервые в истории посадил аппарат на обратной стороне Луны.
Кроме того, китайский зонд показал первую панораму обратной стороны Луны.
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