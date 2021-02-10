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Китайский зонд успешно вышел на орбиту Марса (фото)

10 февраля, 16:15

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Посадка марсохода состоится через несколько месяцев

В среду, 10 февраля, беспилотный космический аппарат КНР Tianwen-1 вышел на орбиту Марса и приступил к корректировке траектории движения.

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Об этом сообщает агентство CGTN.

По данным Китайского национального космического управления, системы зонда находятся в хорошем состоянии, позже они сместят орбиты и начнут обнаруживать районы предварительной посадки.

Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

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Научные исследования планируют начать через несколько месяцев – в мае или июне, когда состоится посадка марсохода.

Tianwen-1 был запущен тяжелой ракетой-носителем Long March 5 23 июля. Он пролетел 202 дня и преодолел почти 470 миллионов километров на пути к Марсу.

Также мы писали о том, что ОАЭ впервые вывели на орбиту Марса космический зонд. ОАЭ стала пятой страной, которой удалось достичь Марса.

Ранее сообщалось, что в районе Южного полюса Марса с помощью радара автоматической межпланетной станции Европейского космического агентства "Марс экспресс" обнаружили три подземных озера с водой.

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