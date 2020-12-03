Климатическая катастрофа близка: в ООН заявили о самоубийственной войне

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что сегодня планета находится в очень тяжелом состоянии и человечество близко к климатической катастрофе.
Об этом он сказал во время выступления в Колумбийском университете, в Нью-Йорке, передает "Голос Америки".
По словам генсека ООН, человечество развязало самоубийственную войну против природы. Ежегодно человечество теряет по 10 млн гектаров леса, а океаны задыхаются от пластмассовых отходов.
Загрязнение воздуха и воды ежегодно уносит жизни 9 млн человек, а из-за пандемии коронавируса человеческие потери стали выше в шесть раз.
"2020 год войдет в тройку самых теплых лет за всю историю, даже с учетом охлаждающего эффекта урагана "Ла-Нинья" в этом году", – заявил Гуттериш.
Также мы писали о том, что более 40 миллионов человек в мире являются жертвами современных форм рабства, 71% из них – женщины и девочки.
Напомним, ранее в Организации объединенных наций (ООН) заявили, что из-за эпидемии COVID-19 в Украине может быть крупнейшая за десятилетие рецессия.
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