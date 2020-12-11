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"Клубничный язык": у детей нашли новый симптом коронавируса

11 декабря, 14:03

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В некоторых случаях COVID-19 может вызвать у детей тяжелые последствия

Хотя у детей коронавирусное заболевание COVID-19 обычно протекает менее болезненно, чем у взрослых, американские ученые обнаружили несколько опасных симптомов, которые могут вызываться этой инфекцией.

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Об этом пишет газета Express.

В частности, исследования американського некоммерческого академического медцентра Клиника Мейо показали у детей с COVID-19, которые страдают от мультисистемного воспалительного синдрома (MIS-C), вирус вызывает воспаление сердца, легких, кровеносных сосудов, почек, пищеварительной системы, мозга, кожи или глаз.

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На этом фоне ученые из медицинской школы Гроссмана при Нью-Йоркском университете решили изучить последствия коронавирусной инфекции для 35 детей с MIS-C.

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Они пришли к выводу, что COVID-19 может вызывать у них воспаление кожно-слизистых поверхностей. В частности, у детей были отек глаз, покрасневшие щеки и "клубничный язык" (воспаление сосочков языка).

На этом фоне медики отметили "существенное клиническое совпадение" между воспалительным синдромом, который вызывает коронавирус, и болезнью Кавасаки – редким заболеванием, которое вызывает воспаление кровеносных сосудов у детей.

Напомним, что ранее в Нью-Йорке у 64 детей обнаружили симптомы, которые могут быть связаны с вызываемым коронавирусом заболеванием.

Кроме того, аналогичные случаи регистрировали и в Великобритании. Такие дети страдали от болей в животе, отека сердца и "желудочно-кишечных" симптомов.

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США дети коронавирус COVID-19
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