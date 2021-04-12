КНДР достроила подлодку с ракетами и готовится к запуску – разведка

Северная Корея ждет подходящего момента для давления на США

Северная Корея достроила и готовится спустить на воду новую подводную лодку с водоизмещением 3000 тонн c баллистическими ракетами, ожидая подходящего момента.

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Об этом сообщили источники в разведслужбах Южной Кореи и США, передает Yonhap.

"И Южная Корея, и разведка США считают, что Северная Корея уже завершила строительство 3000-тонной подводной лодки, представленной в июле 2019 года", – рассказали собеседники агентства.

Фото: Yonhap

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Такой вывод был сделан в частности из-за того, что КНДР переместила баржу для испытаний подводных ракет на своем ракетном полигоне в другое место, что может указывать на предстоящие испытания баллистических ракет, запускаемых с подводных лодок.

"Власти считают, что Северная Корея рассматривает подходящие сроки для развертывания подводной лодки для достижения стратегического эффекта, включая максимальное давление на Соединенные Штаты", – отметил источник.

Разведка предполагает, что во время демонстрации новой подводной лодки КНДР может провести испытания баллистической ракеты средней дальности Pukguksong-3.

Напомним, о планируемом спуске на воду новой северокорейской подлодки разведка Южной Кореи сообщала еще в мае 2020 года, но с того времени этого пока так и не случилось.

Мы также сообщали, что в конце марта Северная Корея испытала новую тактическую ракету, а президент Соединенных Штатов Джо Байден пообещал ответить в случае необходимости.

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