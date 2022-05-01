Мир
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚠ Бензиновый кризис 🔥 РФ горит синим пламенем ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Мировые новости Другие страны

Когда мы покупаем энергию у России, мы финансируем войну. Ключевые заявления мировых лидеров 1 мая

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 мая, 20:40
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Страны готовы ввести более жестокие санкции против России, чтобы скорее закончить войну
Джо Байден, Папа Римский Франциск, Эммануэль Макрон / Коллаж "Сегодня"
Джо Байден, Папа Римский Франциск, Эммануэль Макрон / Коллаж "Сегодня"

Большинство стран продолжают поддерживать Украину и направляют военную, а также гуманитарную помощь. Представители государств утверждают, что готовы ввести более жесткие санкции против России.

Сайт "Сегодня" собрал самые важные заявления мировых политиков за 1 мая об Украине.

Реклама

США

Президент США Джо Байден заявил, что мир должен привлекать Россию к ответственности за жестокое вторжение.

"Так же, как Путин решил начать это жестокое вторжение, он мог принять решение прекратить его. Россия является агрессором, и мир должен и будет привлекать Россию к ответственности", – сказал президент США.

Папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск сообщил, что он переживает за Мариуполь и думает о страданиях украинского народа.

"Я страдаю и плачу, думая о страданиях украинского народа, и особенно о самых слабых – стариках и детях. Есть даже ужасные сообщения о том, что детей выгоняют и депортируют. Мои мысли обращаются в украинский город Мариуполя, "город Марии" , которое было варварски разбомблено и разрушено", – говорит он.

Финляндия

По словам премьер-министра Финляндии Санна Марина, страна готова ввести более жесткие санкции против России, чтобы скорее положить конец войне.

Реклама

"Финляндия готова ввести все более жесткие санкции против России, чтобы положить конец войне в Украине. Украине также будет предоставлена ​​поддержка в войне и помощь в ее восстановлении. Когда мы покупаем энергию у России, мы финансируем войну", – говорит премьер-министр.

Франция

Президент Франции Эммануэль Макрон обещает продолжать поддерживать Украину и передавать военную технику.

"Выразил желание продолжать работать в защиту суверенитета и территориальной целостности Украины. Наша поддержка в военной технике будет продолжаться, наша гуманитарная помощь также уже более 615 тонн техники", – говорит президент Франции.

Великобритания

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также пообещал, что страна и дальше будет оказывать военную и гуманитарную помощь.

"Великобритания будет продолжать оказывать военную и гуманитарную помощь, чтобы предоставить украинцам оборудование, необходимое для защиты. Я больше, чем когда-либо, предан укреплению Украины и обеспечению неудачи Путина", – утверждает Борис Джонсон.

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 1 мая
1
Личный состав 23 500
Личный состав
2
Самолеты 192
Самолеты
3
Вертолеты 155
Вертолеты
4
Танки 1026
Танки
5
ББМ 2471
ББМ
6
Артиллерия 451
Артиллерия
7
Средства ПВО 80
Средства ПВО
8
РСЗО 151
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 245
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1709
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Герої не вмирають!

Остановил врага на блокпосте теробороны… Блоха Юрий Игоревич – младший лейтенант ВСУ (доброволец), начальник обеспечения блокпостов Баштанского батальона теробороны (Николаевщина), до войны – футбольный тренер... Вместе с побратимами остановил технику врага, вступив в бой на блокпосте. Погиб от пуль российских оккупантов. Ему было 33 года. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
Непокоренные
Слесаренко Александр Петрович – полковник медицинской службы ВСУ, начальник Черниговского военного госпиталя. Еще в советское время медик прошел афганскую войну, где спас сотни жизней и был неоднократно представлен к наградам. Во время бомбежек Чернигова смог организовать работу госпиталя, сам проводил операции, спасая воинов и гражданских. Награжден орденом Данилы Галицкого и "Золотой Звездой" Героя Украины.
История героя

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять