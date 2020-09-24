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Колесникова троллит похитителей: Не умеют делать свою работу, везде бардак и хаос

24 сентября, 16:50

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Оппозиционерка рассказала об условиях содержания в СИЗО

Член президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Мария Колесникова, которой грозит пять тюрьмы за якобы призывы к захвату власти, написала письмо из-за решетки, в котором описала свои будни.

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Хотя Жодино, где находится СИЗО оппозиционерки, расположено в 60 километрах от Минска, письмо отцу – Александру Колесникову – шло из райцентра в столицу полторы недели.

По словам девушки, условия содержания – терпимые, а новые подруги – замечательные. "Мы занимаемся фитнесом на улице во время прогулки и много едим", – шутит Мария.

Он добавила, что ее похитители – "невероятно слабые и в истерике".

"Они даже не умеют делать свою работу хорошо. У них везде бардак и хаос. И это не шутка", – подчеркнула Колесникова.

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Письмо оппозиционерки буквально за несколько часов набрало более тысячи лайков, десятки одобрительных комментариев и сотни перепостов.

Напомним, сестра похищенной оппозиционерки Татьяна Хомич в комментарии сайту "Сегодня" заявила, что Колесникова намерена идти до конца.

Видео: Сегодня

Сайт "Сегодня" сообщал подробности похищения Марии Колесниковой, во время которого были использованы российские спецслужбы, а сама политик порвала паспорт, чтобы не быть выдворенной за пределы Беларуси.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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письмо Беларусь СИЗО оппозиция Мария Колесникова координационный совет

Источник: Сегодня

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