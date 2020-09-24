Колесникова троллит похитителей: Не умеют делать свою работу, везде бардак и хаос

Член президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Мария Колесникова, которой грозит пять тюрьмы за якобы призывы к захвату власти, написала письмо из-за решетки, в котором описала свои будни.
Хотя Жодино, где находится СИЗО оппозиционерки, расположено в 60 километрах от Минска, письмо отцу – Александру Колесникову – шло из райцентра в столицу полторы недели.
По словам девушки, условия содержания – терпимые, а новые подруги – замечательные. "Мы занимаемся фитнесом на улице во время прогулки и много едим", – шутит Мария.
Он добавила, что ее похитители – "невероятно слабые и в истерике".
"Они даже не умеют делать свою работу хорошо. У них везде бардак и хаос. И это не шутка", – подчеркнула Колесникова.
Письмо оппозиционерки буквально за несколько часов набрало более тысячи лайков, десятки одобрительных комментариев и сотни перепостов.
Напомним, сестра похищенной оппозиционерки Татьяна Хомич в комментарии сайту "Сегодня" заявила, что Колесникова намерена идти до конца.
Сайт "Сегодня" сообщал подробности похищения Марии Колесниковой, во время которого были использованы российские спецслужбы, а сама политик порвала паспорт, чтобы не быть выдворенной за пределы Беларуси.
Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси
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