Количество инфицированных коронавирусом в мире перевалило за 45 млн

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 45 млн. От COVID-19 уже умерли почти 1,2 млн человек.
Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
На утро 30 октября в мире было зафиксировано:
- 45 028 250 случаев заражения COVID-19;
- 1 181 075 смертей от коронавируса.
Топ-5 стран по количеству инфицированных:
- США – 8 945 891;
- Индия – 8 088 851;
- Бразилия – 5 494 376;
- Россия – 1 570 446;
- Франция – 1 327 852.
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Украина с 381 664 инфицированных находится на 21 месте.
Отметим, данные Института Хопкинса несколько отличаются от официальной статистики по COVID-19, которую дают украинские власти.
Так, по данным карты мониторинга СНБО, на утро 30 октября в Украине подтвердили 378 729 случаев заражения коронавирусом. Умер 7041 человек. Вылечить удалось 155 026 инфицированных.
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