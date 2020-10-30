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Количество инфицированных коронавирусом в мире перевалило за 45 млн

30 октября, 09:01

Денис Беспалов Денис Беспалов

От COVID-19 умерли почти 1,2 млн человек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 45 млн. От COVID-19 уже умерли почти 1,2 млн человек.

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Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

На утро 30 октября в мире было зафиксировано:

  • 45 028 250 случаев заражения COVID-19;
  • 1 181 075 смертей от коронавируса.

Топ-5 стран по количеству инфицированных:

  • США – 8 945 891;
  • Индия – 8 088 851;
  • Бразилия – 5 494 376;
  • Россия – 1 570 446;
  • Франция – 1 327 852.

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Украина с 381 664 инфицированных находится на 21 месте.

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Данные Университета Хопкинса на 30 октября

Данные Университета Хопкинса на 30 октября

Отметим, данные Института Хопкинса несколько отличаются от официальной статистики по COVID-19, которую дают украинские власти.

Так, по данным карты мониторинга СНБО, на утро 30 октября в Украине подтвердили 378 729 случаев заражения коронавирусом. Умер 7041 человек. Вылечить удалось 155 026 инфицированных.

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Украина коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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