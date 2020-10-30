Количество инфицированных коронавирусом в мире перевалило за 45 млн

От COVID-19 умерли почти 1,2 млн человек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 45 млн. От COVID-19 уже умерли почти 1,2 млн человек.

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Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

На утро 30 октября в мире было зафиксировано:

45 028 250 случаев заражения COVID-19;

1 181 075 смертей от коронавируса.

Топ-5 стран по количеству инфицированных:

США – 8 945 891;

Индия – 8 088 851;

Бразилия – 5 494 376;

Россия – 1 570 446;

Франция – 1 327 852.

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Украина с 381 664 инфицированных находится на 21 месте.

Данные Университета Хопкинса на 30 октября

Отметим, данные Института Хопкинса несколько отличаются от официальной статистики по COVID-19, которую дают украинские власти.

Так, по данным карты мониторинга СНБО, на утро 30 октября в Украине подтвердили 378 729 случаев заражения коронавирусом. Умер 7041 человек. Вылечить удалось 155 026 инфицированных.

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