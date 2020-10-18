Количество инфицированных коронавирусом в мире приближается к 40 млн

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире приближается к 40 млн. Количество смертей превысило 1,1 млн человек.
Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
На утро 18 октября в мире было зафиксировано:
- 39 671 115 случаев заражения COVID-19;
- 1 109 836 смертей от коронавируса.
Читайте также: В мире создаются десятки вакцин от коронавируса: когда они появятся
Топ-5 стран по количеству инфицированных:
- США – 8 106 384;
- Индия – 7 432 680;
- Бразилия – 5 224 362;
- Россия – 1 376 020;
- Аргентина – 976 119.
Напомним, в ВОЗ назвали единственный препарат от COVID-19, который доказал эффективность.
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк