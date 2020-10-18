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Количество инфицированных коронавирусом в мире приближается к 40 млн

18 октября, 08:59

Денис Беспалов Денис Беспалов

Умерли от COVID-19 более 1,1 млн человек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире приближается к 40 млн. Количество смертей превысило 1,1 млн человек.

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Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

На утро 18 октября в мире было зафиксировано:

  • 39 671 115 случаев заражения COVID-19;
  • 1 109 836 смертей от коронавируса.

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Топ-5 стран по количеству инфицированных:

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  1. США – 8 106 384;
  2. Индия – 7 432 680;
  3. Бразилия – 5 224 362;
  4. Россия – 1 376 020;
  5. Аргентина – 976 119.
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Данные Университета Хопкинса

Данные Университета Хопкинса

Напомним, в ВОЗ назвали единственный препарат от COVID-19, который доказал эффективность.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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