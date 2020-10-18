Количество инфицированных коронавирусом в мире приближается к 40 млн

Умерли от COVID-19 более 1,1 млн человек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире приближается к 40 млн. Количество смертей превысило 1,1 млн человек.

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Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

На утро 18 октября в мире было зафиксировано:

39 671 115 случаев заражения COVID-19;

1 109 836 смертей от коронавируса.

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Топ-5 стран по количеству инфицированных:

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США – 8 106 384; Индия – 7 432 680; Бразилия – 5 224 362; Россия – 1 376 020; Аргентина – 976 119.

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Данные Университета Хопкинса

Напомним, в ВОЗ назвали единственный препарат от COVID-19, который доказал эффективность.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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