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Количество зараженных COVID-19 в мире превысило 30 миллионов

18 сентября, 01:56

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Статистика смертельных случаев близится к миллиону

Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в мире превысило 30 миллионов. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты института Джона Хопкинса.

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При этом количество смертей от COVID-19 стремится к миллиону, то есть, в мире умирает каждый 30-й заразившийся новой инфекцией.

Лидерство по количеству случаев удерживают Соединенные Штаты Америки – более 6,5 миллионов заразившихся граждан, на втором месте Индия – более 5 миллионов, на третьем – Бразилия (почти 4,5 миллиона).

Также США на первом месте по количеству умерших от COVID-19 – около 200 тысяч, второе место у Бразилии – почти 150 тысяч, в Индии – более 80 тысяч.

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Напомним, в Украине по состоянию на утро 17 сентября выявили 3 584 новых случая инфицирования COVID-19. Это самое большое число заболевших за сутки с начала эпидемии. Всего в Украине заразились 166 244 человек.

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Как сообщили сайту "Сегодня", есть две основные причины, почему статистика заразившихся резко увеличилась. Тенденция к росту случаев COVID-19 сохранится.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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статистика инфекция коронавирус

Источник: Сегодня

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