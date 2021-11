Коллапс в Китае: небывалый снегопад накрыл Пекин (видео)

Из-за погодных условий в стране объявили "оранжевое" предупреждение

Похолодание наблюдается на территории от Пекина до Шанхая. Фото: коллаж "Сегодня"

В столице Китая Пекине выпал снег на 23 дня раньше, чем обычно. Также там заметно похолодало.

Об этом сообщает Reuters.

Национальный метеорологический центр прогнозирует снежные бури на северо-востоке Китая, при этом в некоторых регионах выпадет 45 миллиметров снега за 24 часа.

Snowball fight in Beijing, #China as northern part of country gets its first snow storm this year, a month early: pic.twitter.com/TlLwrI5TE9 — Joyce Karam (@Joyce_Karam) November 8, 2021

По данным погодного агентства, похолодание также охватило территорию от Пекина до Шанхая и Гуанчжоу, в результате чего температура в воскресенье снизилась на целых 14 градусов по Цельсию.

Сотни тысяч людей вышли на улицы, чтобы увидеть заснеженный Запретный город и другие туристические места.

Early snowfall covers 2022 Winter Olympics host city Beijing: Beijing, the city due to host the 2022 Winter Olympics, saw unexpected early snowfall for the season over the weekend. Having awoken to streets covered in white, residents play in the snow around the metropolis. pic.twitter.com/QdgA2vH8tB — World News 24 (@DailyWorld24) November 8, 2021

#RT@XHNews: China's capital of Beijing embraced its first snow this winter on Saturday, with snow-covered parks drawing visitors to enjoy the picturesque scenes. #GLOBALinkpic.twitter.com/ktuMA7A0US — Tony De Vos (@milou1st) November 8, 2021

Снежная буря парализовала Пекин

По данным VOA, из-за снежной бури в Пекине были закрыты несколько участков автомагистралей.

Остановлено автобусное сообщение более чем по 160 маршрутам и сокращено количество рейсов в двух крупных аэропортах города.

Скоростные поезда в Тяньцзинь и Шанхай были отменены или задержаны.

