Командир роты белорусских добровольцев погиб, освобождая украинское село

Павла пытались доставить в больницу в тяжелом состоянии

Павел "Волат" был смертельно ранен во время операции. / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время операции по освобождению украинского села от российской оккупации был смертельно ранен командир роты белорусского батальона Павел "Волат".

Об этом сообщил в Facebook батальон Кастуся Калиновского.

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Как отмечается, его пытались доставить в больницу в тяжелом состоянии, но не успели.

"Волат" был настоящим воином-легендой: он был многократно ранен, но каждый раз Павел обманывал смерть – и каждый раз возвращался на службу. "Волат" не любил снимать, поэтому фото или видео после него осталось немного. Но память осталась. Память о тех, кого он спас в бою... Память воинов его роты, в которой он был ядром и сердцем. Память тех, кого он защищал. Пусть в каждом из нас живет память о Павле Великане – за чью свободу он отдал жизнь", – говорится в сообщении.

Также батальон выразил соболезнования родным и близким Павла.

Фото – батальон Кастуся Калиновского.

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Фото – батальон Кастуся Калиновского.

Фото – батальон Кастуся Калиновского.

Напомним, войска РФ продолжают нести огромные потери в Украине. На этот раз артиллеристы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка разбили вражескую технику.

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