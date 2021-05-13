Комбинация вакцин от коронавируса чревата побочными эффектами – исследование

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Смешивание разных вакцин от коронавируса увеличивает побочные эффекты. Ученые проверили возможность комбинации препаратов Pfizer и AstraZeneca.
Об этом сообщает ВBC со ссылкой на данные исследования, проведенного Оксфордским университетом.
Согласно данным исследования, взрослые с большей вероятностью будут сообщать о легких и умеренных побочных эффектах после смешивания двух вакцин против коронавируса.
При комбинировании сообщалось о следующих побочных эффектах:
- головная боль;
- озноб;
- недомогание.
Все побочные реакции были недолгими и никаких других проблем со здоровьем у пациентов не было.
В исследования приняли участие 830 добровольцев в возрасте старше 50 лет.
Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам сообщило, что вакцины против коронавируса, которые используют технологию мРНК, такие как Pfizer/BioNTech и Moderna, способны "нейтрализовать" индийский вариант COVID-19.
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