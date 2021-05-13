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Комбинация вакцин от коронавируса чревата побочными эффектами – исследование

13 мая, 16:32

Денис Беспалов Денис Беспалов

Ученые оценили последствия от смешивания COVID-вакцин AstraZeneca и Pfizer

Фото: REUTERS/Ammar Awad

Фото: REUTERS/Ammar Awad

Смешивание разных вакцин от коронавируса увеличивает побочные эффекты. Ученые проверили возможность комбинации препаратов Pfizer и AstraZeneca.

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Об этом сообщает ВBC со ссылкой на данные исследования, проведенного Оксфордским университетом.

Согласно данным исследования, взрослые с большей вероятностью будут сообщать о легких и умеренных побочных эффектах после смешивания двух вакцин против коронавируса.

При комбинировании сообщалось о следующих побочных эффектах:

  • головная боль;

  • озноб;
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  • недомогание.

Все побочные реакции были недолгими и никаких других проблем со здоровьем у пациентов не было.

В исследования приняли участие 830 добровольцев в возрасте старше 50 лет.

Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам сообщило, что вакцины против коронавируса, которые используют технологию мРНК, такие как Pfizer/BioNTech и Moderna, способны "нейтрализовать" индийский вариант COVID-19.

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Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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