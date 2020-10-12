Комендантский час и закрытие заведений: в Британии готовят систему жесткого карантина

В Великобритании, где за сутки выявлено почти 14 тысяч новых случаев коронавируса, собираются ввести трехуровневую систему жесткого карантина.
С таким предложением выступил премьер-министр Борис Джонсон, передают ABC News.
Для того, чтобы избежать локдауна для всей страны, установят "средний", "высокий" и "очень высокий" уровни эпидемиологической опасности. Ограничения будут вводиться в зависимости от степени распространения COVID-19 в том или ином районе.
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Средний уровень опасности: сохраняются действующие сейчас по всей стране ограничения, плюс – комендантский час после 22:00, запрет собираться больше, чем по шесть человек и комендантский час для баров и пабов.
Высокий уровень: запрещается ходить друг к другу в гости.
Очень высокий уровень: закрываются бары и пабы, которые не подают еду, а также спортзалы и другие заведения. Рекомендуется не выезжать из своего региона.
При этом магазины, школы и университеты останутся открытыми.
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Предложения Бориса Джонсона теперь должен одобрить парламент. Страна столкнулась со значительным увеличением количества заболевших коронавирусной инфекцией – в несколько раз меньше, чем за месяц.
Напомним, в Украине из-за усложнения ситуации из-за коронавируса приняты новые карантинные меры. Среди прочего, собираются перевести вузы на удаленку, ограничить работу заведений в "красной" и "оранжевой" зонах и прочее.
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