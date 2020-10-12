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Комендантский час и закрытие заведений: в Британии готовят систему жесткого карантина

12 октября, 21:11

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Уровни будут зависеть от количества заболевших в том или ином регионе

В Великобритании, где за сутки выявлено почти 14 тысяч новых случаев коронавируса, собираются ввести трехуровневую систему жесткого карантина.

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С таким предложением выступил премьер-министр Борис Джонсон, передают ABC News.

Для того, чтобы избежать локдауна для всей страны, установят "средний", "высокий" и "очень высокий" уровни эпидемиологической опасности. Ограничения будут вводиться в зависимости от степени распространения COVID-19 в том или ином районе.

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Средний уровень опасности: сохраняются действующие сейчас по всей стране ограничения, плюс – комендантский час после 22:00, запрет собираться больше, чем по шесть человек и комендантский час для баров и пабов.

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Высокий уровень: запрещается ходить друг к другу в гости.

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Очень высокий уровень: закрываются бары и пабы, которые не подают еду, а также спортзалы и другие заведения. Рекомендуется не выезжать из своего региона.

При этом магазины, школы и университеты останутся открытыми.

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Предложения Бориса Джонсона теперь должен одобрить парламент. Страна столкнулась со значительным увеличением количества заболевших коронавирусной инфекцией – в несколько раз меньше, чем за месяц.

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Напомним, в Украине из-за усложнения ситуации из-за коронавируса приняты новые карантинные меры. Среди прочего, собираются перевести вузы на удаленку, ограничить работу заведений в "красной" и "оранжевой" зонах и прочее.

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Великобритания карантин Борис Джонсон локдаун

Источник: Reuters/Phil Noble

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