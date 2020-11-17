Комендантский час и рестораны: Турция ужесточила карантин

Для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в Турции второй раз за месяц усилят карантин и введут ночной комендантский час по выходным.
Об этом, как сообщает Anadolu, после совещания с правительством 17 ноября заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
В частности, по всей территории страны по субботам и воскресеньям объявляется комендантский час с 20 до 10 часов.
Кроме того, до конца года обучение в школах будет удаленным и запрещена работа кинотеатров.
В то же время торговые центры, рынки, парикмахерские и салоны красоты могут продолжать работу, но только с 10 до 20 часов. Раньше им разрешали закрываться не позже 22:00.
Также запрещена работа кафе и ресторанов, кроме еды навынос, а спортивные мероприятия должны проводиться без зрителей.
Эрдоган также напомнил о запрете курения в людных общественных местах в Турции – на улицах и площадях, чтобы обеспечить ношение масок.
Напомним, ранее стало известно, что сотрудники Центра исследований и разработок вакцин при турецком Университете Эрджиес создали вакцину от коронавируса. Сейчас препарат начали испытывать на людях.
А как дело обстоит с вакциной от COVID-19 в других странах, смотрите в видеосюжете:
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк