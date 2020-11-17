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Комендантский час и рестораны: Турция ужесточила карантин

17 ноября, 20:52

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Эрдоган объявил о новых эпидемиологических мерах для сдерживания COVID-19

Для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в Турции второй раз за месяц усилят карантин и введут ночной комендантский час по выходным.

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Об этом, как сообщает Anadolu, после совещания с правительством 17 ноября заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

В частности, по всей территории страны по субботам и воскресеньям объявляется комендантский час с 20 до 10 часов.

Кроме того, до конца года обучение в школах будет удаленным и запрещена работа кинотеатров.

В то же время торговые центры, рынки, парикмахерские и салоны красоты могут продолжать работу, но только с 10 до 20 часов. Раньше им разрешали закрываться не позже 22:00.

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Также запрещена работа кафе и ресторанов, кроме еды навынос, а спортивные мероприятия должны проводиться без зрителей.

Эрдоган также напомнил о запрете курения в людных общественных местах в Турции – на улицах и площадях, чтобы обеспечить ношение масок.

Напомним, ранее стало известно, что сотрудники Центра исследований и разработок вакцин при турецком Университете Эрджиес создали вакцину от коронавируса. Сейчас препарат начали испытывать на людях.

А как дело обстоит с вакциной от COVID-19 в других странах, смотрите в видеосюжете:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Турция комендантский час коронавирус Реджеп Эрдоган
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