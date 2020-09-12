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Концерты и аресты: как в Беларуси всю ночь праздновали день рождения Тихановской (фото, видео)

12 сентября, 10:01

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Оппозиционерку поздравляли по всей стране

В Беларуси всю ночь праздновали день рождения кандидата в президенты страны Светланы Тихановской. Люди поздравляли оппозиционерку со всех уголков страны на акциях и концертах.

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В частности, концерты ко дню рождения Тихановской устроили в Минске.

Видео: NEXTA

Видео: NEXTA

Празднованиям у площади Независимости помешали силовики. Там задержали нескольких участников акции. Видео задержаний появились в Сети.

Видео: Onliner
Видео: Onliner

Сама же Светлана Тихановская отметила свой день рождения в Литве. Праздновала она в кругу белорусской общины.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее кандидату в президенты Беларуси пришлось покинуть страну, и она выехала в Литву. Уже оттуда она продолжает "вдохновлять" белорусов на мирные протесты против действующей власти. Недавно Тихановская называла свою главную задачу на посту временного президента Беларуси, если она таковым станет. Также она говорила, что готова к диалогу с Россией.

Кроме того, бывший президент Европейского совета Дональд Туск считает, что Евросоюз должен выдвинуть Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию.

Что сейчас происходит в Беларуси – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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фото Беларусь день рождения Минск празднование Светлана Тихановская
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