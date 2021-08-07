Концлагерь для врагов режима. В Беларуси строят тайную тюрьму

Вероятно, таких заведений уже значительно больше, и власть готовит их к годовщине протестов

Лукашенко строит концлагеря? Коллаж "Сегодня"

В Беларуси строят тюрьму для противников Лукашенко, который на днях закрыл границы. Подозрительный объект сняли журналисты американского телеканала CNN. Пока за забором с колючей проволокой пустые бараки и одиночная охрана. Но вскоре там могут появиться первые жильцы. Кто и зачем строит тюрьму для диссидентов, разбиралась корреспондент "Сегодня" Фаина Василенко.

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Село Новоколосово, 70 км от Минска или час езды. В советское время на этом месте было ракетное хранилище, сейчас здесь – за забором с колючей проволокой – отремонтированы бараки с решетками на окнах и везде камеры видеонаблюдения. Расследователи телеканала CNN предполагают, на видео – лагерь для политзаключенных. Один из местных жителей говорит, его друг, строитель, ремонтировал эти казармы.

"Мой друг Саша, строитель, рассказал мне, что они ремонтировали это место. Здесь есть три уровня забора под напряжением с колючей проволокой", – рассказал местный житель.

Сообщения о появлении лагеря для диссидентов начали появляться в прошлом году. В октябре группа бывших активистов инициативы BYPOL опубликовала запись разговора, во время которой нынешний замминистра внутренних дел Беларуси Николай Карпенков от имени Лукашенко давал поручение строить подобный лагерь.

"Сказано: разработать, сделать лагерь, не для военнопленных, не для интернированных даже, а лагерь для особо острокопытных, для отселения. И поставить колючую проволоку по периметру. Два помещения сделать: топка – этаж, кормили – этаж, там, чтобы работали. но там их держать, пока все не успокоится", – говорил Карпенков.

И выполнять приказ, очевидно, стали тоже в прошлом году, когда поднялась волна протестов после президентских выборов. В самой Беларуси появлению таких заведений совсем не удивляются, режим Лукашенко, говорят, готов и на большее.

"На 99% – это настоящий лагерь для возможных политических заключенных, оппонентов Лукашенко, но данный лагерь не использовали", – прокомментировал новостям "Сегодня" международный обозреватель телеканала "Белсат" Сергей Пелеса.

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Советник Светланы Тихановской – лидера белорусской оппозиции – Франак Вячорка только подтверждает предположение журналистов.

"К сожалению, имеем неподотчетную власть, которая может себе позволить уничтожать своих людей и гноить их в лагерях", – подтверждает оппозиционер.

Когда могут понадобиться новые тюрьмы

Уже в данный момент в Беларуси более полутысячи человек признаны политическими в узниками, говорит Вячорка, но на самом деле задержанных оппонентов режима куда больше.

В понедельник, 9-го августа, в Беларуси будут отмечать годовщину протестов. И к ней, говорят в оппозиции, власти проводят суровые зачистки, свободных мест для задержанных в обычных изоляторах скоро не останется. Возможно, тогда инакомыслящих и повезут в Новоколосово.

Кроме Новоколосово, белорусские журналисты называют по крайней мере еще один населенный пункт, где может появиться тюрьма для политзаключенных – Ивацевичи, тоже недалеко от Минска. И не исключают, возможно, таких учреждений и несколько десятков, просто о них пока неизвестно.

Как начались протесты в Беларуси

Согласно обнародованным белорусской ЦИК результатам президентских выборов 9 августа 2020, в первом же туре победил Александр Лукашенко с более 80% голосов. В то же время за Светлану Тихановскую якобы отдали свои голоса лишь около 10% избирателей. Никто из оппозиционных кандидатов не признал такие результаты.

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В связи с масштабными фальсификациями на выборах граждане Беларуси вышли на протесты во многих городах страны. Из-за жестокого разгона демонстраций ОМОНом много протестующих были травмированы, несколько человек погибли.

В течение года, несмотря на давление власти и массовые аресты, протесты продолжаются. От больших собраний люди перешли к почти партизанским страйкам, развешиваниям бело-красно-белого флага и другим протестным действиям.