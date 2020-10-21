Конец дипломатии. Пашинян зовет армян воевать с Азербайджаном

Ситуацию в Нагорном Карабахе, где с 27 сентября продолжается новый, но уже ставший самым кровавым за несколько десятилетий виток эскалации между Арменией и Азербайджаном, уже не получится решить на переговорах.

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Об этом в видеообращении на своей странице в Facebook 21 октября заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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"Мы должны четко осознавать, что карабахский вопрос, по крайней мере на данном этапе, не имеет дипломатического решения. И все те надежды, предложения, мысли, что нужно найти дипломатическое решение, можно считать завершившимися", – сказал Пашинян.

Он пообещал позже назвать условия для дипломатического разрешения ситуации, а также призвал сограждан "взять в руки оружие и отправиться на защиту родины".

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"Мы еще в начале 90-х сформулировали – без Арцаха нет Армении", – напомнил Пашинян о длившейся в 1991-1994 годах Карабахской войне.

Стоит отметить, что еще на этой неделе лидеры Армении и Азербайджана заявляли о готовности начать прямые переговоры насчет урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Но в то же время они признавали, что позиции Баку и Еревана все еще расходятся по ряду основополагающих вопросов.

Однако после этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения должна вывести свои войска с территории Нагорного Карабаха, пока не поздно. При этом он уверяет, что Баку хочет как можно быстрее завершить боевые действия в Карабахе для восстановления территориальной целостности страны.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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