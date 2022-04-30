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Как война в Украине разбомбила рейтинг канцлера Германии Олафа Шольца

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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30 апреля, 10:08
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Непоследовательная политика официального Берлина сыграла с главой государства злую шутку
Безоблачные дни у Шольца закончились тогда, когда Путин начал уничтожать Украину / Коллаж "Сегодня"
Безоблачные дни у Шольца закончились тогда, когда Путин начал уничтожать Украину / Коллаж "Сегодня"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц таки довел ситуацию с недостаточной поддержкой Украины до логического завершения. Его рейтинг обрушился до минимальных значений с начала вступления в должность. В сложный период для Германии и в целом для Европы только 39% немцев одобряют действия Шольца на посту главы правительства.

Сайт "Сегодня" разбирался, что же подвело нового канцлера.

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Кульбиты рейтинга

Как пишет немецкое издание Welt:

  • только 39% немцев удовлетворены и очень довольны работой главы своего правительства;
  • лишь 33% считают курс Олафа Шольца в отношении Украине убедительным;
  • еще 64% респондентов назвали политику Шольца слишком осторожной;
  • 47% считают, что он способен возглавлять правительство, что на 19% меньше, чем в сентябре прошлого года, когда он вступил в должность.

В целом среди всех немецких политиков Шольц получил лишь пятый результат одобрения.

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Как пишет Welt, причина потери Шольцем популярности напрямую связана с его позицией относительно отказа в предоставлении Украине необходимого ей оружия для более успешного противостояния российской армии.

"Нерешительность вместо того, чтобы ухватиться за ситуацию, осторожность вместо того, чтобы спешить вперед: канцлер Олаф Шольц в последние недели маневрировал в украинском кризисе, используя такой курс. Действия канцлера явно вызывают неуверенность у граждан Германии", – резюмировало издание.

Украина дает популярность

Где Шольц терял, там находила партия Союз 90/Зелёные, которая стала главным лоббистом украинских интересов в коалиционном правительстве Германии.

"Хорошие результаты опроса у зеленых членов правительства показывают, что все можно сделать по-другому. И министр экономики Роберт Хабек, и министр иностранных дел Анналена Бербок (оба — зеленые) продемонстрировали лидерство в украинском кризисе и достоверно рассказали о своих внутренних потрясениях (от резни в Буче – Ред.). Они увеличили на 2% и 3% свою популярность и имеют по 56% каждый", – отмечают аналитики.

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По сути именно "зеленые" добились 28 апреля одобрения Бундестагом решения о предоставлении Украине тяжелого вооружения.

"Хабек, министр экономики и климата, и глава МИД Бербок — лидеры зеленых в кабинете — помогли отменить давнюю политику Германии и их собственной партии по отправке оборонительного оружия в какую-либо страну. С того момента они пошли значительно дальше — публично и в частном порядке подтолкнули социал-демократа Шольца к отправке тяжелых вооружений на помощь Киеву", – пишет американское издание Politico.

Перспективы и прогнозы

При этом издание отмечает, что растет и популярность зеленых как партии. По данным опроса Politico, поддержка этой политсилы увеличилась с 16%, которые были у нее до нападения России на Украину, до 18%.

Можно ли говорить о том, что украинский вопрос подорвал позиции партии Шольца – Социал-демократической партии Германии (СДПГ), – станет ясно после земельных выборов в Шлезвиг-Гольштейне 8 мая и в Северной Рейн-Вестфалии 15 мая.

"Эти выборы станут проверкой того, приведет ли громкая позиция зеленых против России к большей поддержке партии в избирательной урне", – пишет Politico.

Ситуация

  • 9 апреля министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что на складах Вооруженных сил Германии закончилось оружие, которое можно было бы передать Украине для противостояния России.
  • Через 10 дней Шольц сообщил, что они нашли вариант, как "хоть что-то дать" Украине, но исключительно для оборонительных целей. Для этого было необходимо, чтобы с немецким лидером переговорил американский президент Джозеф Байден.
  • Тем не менее ушло две недели на торги внутри ведущих политических сил ФРГ, чтобы 28 апреля Бундестаг подавляющим большинством проголосовал за поставки тяжелого вооружения Украине.
  • Однако на этом борьба за достойный ответ агрессору в Берлине не закончилась. Нынче Олаф Шольц и его правительство подвергается давлению со стороны общественности и "зеленых", которые требуют наложить эмбарго на российские энергоносители.

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