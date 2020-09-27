Конфликт Армении и Азербайджана: как мир отреагировал на войну в Карабахе

На данный момент только одна страна стала в защиту одной из противоборствующих сторон

Армению и Азербайджан, которые сегодня начали бои в Нагорном Карабахе, международное сообщество призывает прекратить боевые действия и начать диалог, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию.

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Так, генеральный секретарь Совета Европы Марии Пейчинович Бурич заявила, что серьезно обеспокоена сообщениями о военной эскалации нагорно-карабахского конфликта.

"Я призываю Армению и Азербайджан, проявить ответственность и сдержанность и немедленно прекратить боевые действия. При вступлении в Совет Европы обе страны взяли на себя обязательство разрешить конфликт мирными средствами, и это обязательство должно строго соблюдаться. В эти трудные времена мои мысли обращены к мирным жителям, включая детей, женщин и стариков, которые снова чувствуют себя более уязвимыми, чем когда-либо, а также ко всем, кто страдает от конфликта. От имени Совета Европы я призываю власти двух наших государств-членов сделать все возможное, чтобы защитить человеческие жизни и не участвовать в военных конфликтах. Следует приложить все усилия, чтобы остановить эскалацию", – говорится в ее заявлении.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель тоже обеспокоен новостями из зоны боевых действий в Нагорном Карабахе.

"Военные действия должны быть прекращены в срочном порядке, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию. Немедленное возвращение к переговорам без предварительных условий – единственный путь вперед", – написал он в Twitter.

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В МИД Франции призвали к немедленном прекращению огня, поскольку уже есть жертвы среди мирного населения с обеих стороны конфликта.

"В качестве сопредседателя Минской группы Франция вместе со своими российскими и американскими партнерами подтверждает свою приверженность достижению долгосрочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта путем переговоров в соответствии с международным правом", – говорится в заявлении французского ведомства.

Министерство иностранных дел Грузии с обеспокоенностью наблюдает за очередным военным обострением между Азербайджаном и Арменией и надеется, что сторонам удастся достичь соглашения о прекращении огня, перейти в режим переговоров, и предотвратить крупномасштабные военные действия, которые крайне негативно отразятся на безопасности всего региона.

"С нашей стороны мы заявляем, что Грузия готова продвигать деэскалацию и мир в регионе", – заявили в ведомстве.

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А вот Турция выступила в поддержку Азербайджана. Представитель МИД Турции Хами Аксой заявил, что Армения нарушает нормы международного права, цитирует его агентство Anadolu.

"Решительно осуждаем действия ВС Армении, сопряженные с жертвами среди мирного населения Азербайджана. Действия армянской стороны являются грубым нарушением норм международного права. Армения еще раз показала, что является самым большим препятствием на пути к миру и стабильности в регионе … Анкара решительно и всецело поддерживает позицию Баку. Турция окажет Азербайджану помощь в том виде, в котором нуждается азербайджанская сторона", – заявил дипломат.

Глава МИД Германии Хайко Маасзаявил, что конфликт вокруг Нагорного Карабаха может быть урегулирован только путем переговоров.

"Меня тревожит известие о возобновлении столкновений между Арменией и Азербайджаном по всей линии конфликта. Уже есть сообщения о жертвах среди гражданского населения с обеих сторон. Я призываю обе стороны конфликта немедленно прекратить все боевые действия и особенно обстрелы деревень и городов", – заявил он.

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В Министерстве иностранных дел России призвали стороны конфликта немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам в целях стабилизации ситуации. Глава ведомства Сергей Лавров созвонился с министром иностранных дел Армении З.Г.Мнацаканяном. Российский дипломат выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями на линии соприкосновения, поступающей информацией об убитых и раненых. Подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня. Отмечено, что Россия вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ продолжит предпринимать посреднические усилия, направленные на стабилизацию ситуации.

Как сообщали новости "Сегодня", рано утром в воскресенье на границе между Арменией и Азербайджаном возобновилось военное противостояние. Обе стороны обвиняли друг друга в атаках в районе Нагорного Карабаха, досталось и мирному населению. Так, в Минобороны Азербайджана заявляли об уничтоженных 12 армянских зенитно-ракетных комплексах из состава сил ПВО, а армянская сторона утверждала об уничтожении нескольких танков, вертолетов и солдат армии Азербайджана. В Минобороны Армении даже показали видео уничтожения азербайджанских танков.

В то же время в Министерстве обороны Азербайджана заявили, что их военные заняли села Гараханбейли, Гарвянд, Горадиз, Йухары Абдулрахменлы Физулинского района, Джабраильского района – Боюк Мярчанлы и Нюзгяр. Читайте все подробности о том, что происходит в Нагорном Карабахе.

После возобновления боев правительство Армении объявило военное положение и всеобщую мобилизацию в стране. Смотрите видео, как тысячи жителей Армении хотят записаться в добровольцы:

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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