Конфликт Армении и Азербайджана: новые видео обстрелов в Нагорном Карабахе

Обе стороны уверяют, что наносят артиллерийские удары в ответ

В Нагорном Карабахе продолжаются начавшиеся 27 сентября военные действия между Вооруженными силами Армении и Азербайджана – в Ереване и Баку сообщают об очередных атаках.

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В частности, по словам пресс-секретаря Минобороны Армении Шушан Степанян, военнослужащие ее страны уничтожили 10 азербайджанских танков.

"Враг инициировал танковую атаку на юго-восточном направлении, но встретив мощное сопротивление танковых подразделений Армии обороны, потерял в танковом бою 10 единиц бронетехники. Военные действия продолжаются", – написала Степанян в Facebook 28 сентября.

По словам представительницы оборонного ведомства, Ереван контролирует ситуацию в Нагорном Карабахе.

Азербайджанская сторона также поделилась видеозаписями массированного артиллерийского обстрела позиций армян. Как уверяют в Министерстве обороны страны, удар также был совершен в ответ на атаку противника.

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Сообщается о "больших потерях", которые понес 5-ый горнострелковый полк армянской армии.

Видео: Минобороны Азербайджана

Напомним, что посольства Украины в Азербайджане и Армении призвали украинцев воздержаться от визитов в эти две страны и в Нагорный Карабах из-за артиллерийских ударов, которыми обмениваются страны.

Новости "Сегодня" внимательно следят за событиями в Нагорном Карабахе. Больше об этом читайте в хронике на нашем сайте: "Новая война. Что происходит в Нагорном Карабахе – все подробности".

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