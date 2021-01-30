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Конфликт из-за неравенства: Black Lives Matter претендует на Нобелевскую премию мира

30 января, 10:44

Ольга Литвин Ольга Литвин

Движение выступает против полицейского насилия в отношении темнокожих

На Нобелевскую премию мира в этом году претендует движение Black Lives Matter, выступающее против насилия в отношении темнокожих, в особенности против полицейского насилия.

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Об этом сообщает издание The Guardian.

Инициатором выдвижения Black Lives Matter на премию стал норвежский депутат Петтер Эйде.

"Я считаю, что одна из ключевых проблем, с которыми мы сталкиваемся как в Америке, так и в Европе и Азии, — это рост конфликта, основанного на неравенстве", — сказал он.

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Эйде нашел принципиальное отличие движения Black Lives Matter от предшествующих: "они смогли мобилизовать людей из всех групп общества".

Ранее норвежский депутат номинировал на Нобелевскую премию мира правозащитников из России и Китая.

Напомним, в июне прошлого года в США вспыхнули массовые протесты после гибели темнокожего Джорджа Флойда во время грубого задержания полицейскими в Миннеаполисе. Тогда протестующих поддержал экс-президент США Барак Обама.

Смотрите сюжет о том, как в США сотрудницу полиции приговорили к 10 годам тюрьмы за убийство темнокожего мужчины:

Видео: Reuters

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