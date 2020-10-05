Українська
$ 28,34
33,23
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Конфликт между Арменией и Азербайджаном: стоит ли бояться напряжения между диаспорами в Украине

5 октября, 00:03

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Главы диаспор заверяют, что конфликт останется в пределах исторических территорий

В Украине, по данным переписи 2001 года, проживают 45 000 азербайджанцев и 100 000 армян. Сейчас руководители диаспор дают другие цифры: и тех, и тех уже по 400 000. Кто-то – с украинским гражданством, кто-то – нет. В Украине азербайджанская и армянская диаспоры до сих пор сосуществовали более-менее спокойно. Есть ли риски вражды из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе, выяснял Станислав Фещенко в программе "Сегодня.Итоги".

Реклама

17-го июля, предыдущее обострение в Карабахе. Массовая драка вспыхнула между армянами и азербайджанцами в Лондоне. В Москве в то время масштаб столкновений был поменьше, но были ранены. Эхо войны за Нагорный Карабах докатилось даже в Лос-Аджелеса.

Читайте также: Армения ожидает четкой позиции Евросоюза по Нагорному Карабаху

На Киевщине диаспора запустила в небо лозунг "Карабах — это Азербайджан" на воздушном шаре. Глава диаспоры Хикмет Джавадов не уверен, что эмоции десятков тысяч украинских азербайджанцев удастся удержать. Особенно после новостей с фронта.

"Оккупированы, кроме территории Нагорного Карабаха, еще семь районов Азербайджана. Где бы я ни жил или где бы ни жил представитель армянской национальности, который думает, что моя родина — это его территория, я этих людей считаю своим врагом. Естественно, я с этим не соглашусь и не смогу с ним дружить", – говорит Джавадов. Однако уверяет, что сделает все, чтобы не допустить конфликтов.

Хикмет ежедневно на связи с родственниками в Баку. На душе тревожно, говорит, но в стране – патриотический подъем. Все идут в военкоматы записываться в добровольцы.

Реклама

В союзе армян не против запусков воздушных шаров с проазербайджанскими лозунгами, если они в рамках украинского закона, а вот официальная позиция Украины их огорчает, говорит исполнительный директор Союза армян Оваким Арутюнян.

Читайте также: Прекратите войну в Нагорном Карабахе: Меркель поддержала Трампа, Макрона и Путина

Тетя Овакима живет в Гюмри, вдали от боевых действий, но и там люди идут записываться в "армию" Карабаха. Впрочем, в союзе прекрасно понимают, что в Украине – своя война. И 400 000 местных армян знают – не стоит подливать масла в огонь.

"Как минимум, отвечать теми же методами и способами точно не будем. И никогда не отвечали. Это нужно доказывать или на поле боя, или у себя на исторической родине", – уверен Арутюнян.

Известный художник Борис Егиазарян очень переживает, что армянские сыны тоже погибают. Но ради второй родины – Украины – призывает к взаимопониманию и неразжиганию конфликта за пределами исторического противостояния.

"Если даже ударят, если даже будут стрелять – что угодно. Не отвечать. Мы живем в государстве, где есть закон и есть власть. И есть службы безопасности и полиция. В случае провокации – сразу же звоните в полицию", – призывает соотечественников в Украине Егиазарян.

Несколько провокаций таки было. Виновников полиция не нашла. В июле, после первого обострения в Карабахе, произошли конфликты в Киеве. На улице Коновальца неизвестный подстрелил двух азербайджанских студентов. Поблизости вроде видели автомобиль с армянскими номерами. Затем пришли к выводу, что это не межэтнические распри, а мелкая уличная ссора. А на бульваре Гавела пытались сжечь армянское кафе. Причем второе за месяц. Злоумышленник снимал видео и комментировал, что якобы делает это именно из-за конфликта в Карабахе. Азербайджанцы предполагают: такие спектакли могла поставить третья вражеская сторона.

"Я очень хорошо знаю азербайджанский акцент, когда на русском языке говорят. Там не говорил азербайджанец", – уверен председатель Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины.

Реклама

Хирург Мамед Багиров ежегодно спасает абсолютно безнадежных больных всех национальностей. В Азербайджане у профессора три сестры, брат и племянники. Врач уверен: в Украине не будет ни московских, ни лондонских, ни американских вакханалий. Потому что наши азербайджанцы и армяне – другие.

Читайте также: Армения заявила, что готова к российским миротворцам в Карабахе. В России ответили

Профессор Андрей Горняк тридцать лет исследует конфликты. И не помнит ни одного жестокого именно между этими национальностями.

"Они, в первую очередь, вспыхивают там, где есть конфликт интересов. Где интересы азербайджанской и армянской диаспоры пересекаются. Они являются конкурентами на определенном рынке. Обе общины занимаются успешным бизнесом в Украине. А бизнес любит тишину. Вот такие конфликты маловероятны. Но исключить нельзя", – говорит президент Общества конфликтологов Украины Андрей Гирнык.

Смотрите фоторепортаж "Сегодня" из обстрелянного Гянджа:

Реклама

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Азербайджан Армения война нагорный карабах

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Армения заявила, что готова к российским миротворцам в Карабахе. В России ответили
Армения заявила, что готова к российским миротворцам в Карабахе. В России ответилиДругие страны
Что происходит в Нагорном Карабахе – главные подробности
Что происходит в Нагорном Карабахе – главные подробностиДругие страны
Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)
Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)Другие страны
Одним абзацем. Как прошла четвертая ночь войны за Нагорный Карабах
Одним абзацем. Как прошла четвертая ночь войны за Нагорный КарабахДругие страны
Новый обстрел Степанакерта: пострадали мирные жители
Новый обстрел Степанакерта: пострадали мирные жителиДругие страны
Одним абзацем. Как прошла седьмая ночь боев за Нагорный Карабах
Одним абзацем. Как прошла седьмая ночь боев за Нагорный КарабахДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять