Конфликт между Арменией и Азербайджаном: стоит ли бояться напряжения между диаспорами в Украине

В Украине, по данным переписи 2001 года, проживают 45 000 азербайджанцев и 100 000 армян. Сейчас руководители диаспор дают другие цифры: и тех, и тех уже по 400 000. Кто-то – с украинским гражданством, кто-то – нет. В Украине азербайджанская и армянская диаспоры до сих пор сосуществовали более-менее спокойно. Есть ли риски вражды из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе, выяснял Станислав Фещенко в программе "Сегодня.Итоги".

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17-го июля, предыдущее обострение в Карабахе. Массовая драка вспыхнула между армянами и азербайджанцами в Лондоне. В Москве в то время масштаб столкновений был поменьше, но были ранены. Эхо войны за Нагорный Карабах докатилось даже в Лос-Аджелеса.

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На Киевщине диаспора запустила в небо лозунг "Карабах — это Азербайджан" на воздушном шаре. Глава диаспоры Хикмет Джавадов не уверен, что эмоции десятков тысяч украинских азербайджанцев удастся удержать. Особенно после новостей с фронта.

"Оккупированы, кроме территории Нагорного Карабаха, еще семь районов Азербайджана. Где бы я ни жил или где бы ни жил представитель армянской национальности, который думает, что моя родина — это его территория, я этих людей считаю своим врагом. Естественно, я с этим не соглашусь и не смогу с ним дружить", – говорит Джавадов. Однако уверяет, что сделает все, чтобы не допустить конфликтов.

Хикмет ежедневно на связи с родственниками в Баку. На душе тревожно, говорит, но в стране – патриотический подъем. Все идут в военкоматы записываться в добровольцы.

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В союзе армян не против запусков воздушных шаров с проазербайджанскими лозунгами, если они в рамках украинского закона, а вот официальная позиция Украины их огорчает, говорит исполнительный директор Союза армян Оваким Арутюнян.

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Тетя Овакима живет в Гюмри, вдали от боевых действий, но и там люди идут записываться в "армию" Карабаха. Впрочем, в союзе прекрасно понимают, что в Украине – своя война. И 400 000 местных армян знают – не стоит подливать масла в огонь.

"Как минимум, отвечать теми же методами и способами точно не будем. И никогда не отвечали. Это нужно доказывать или на поле боя, или у себя на исторической родине", – уверен Арутюнян.

Известный художник Борис Егиазарян очень переживает, что армянские сыны тоже погибают. Но ради второй родины – Украины – призывает к взаимопониманию и неразжиганию конфликта за пределами исторического противостояния.

"Если даже ударят, если даже будут стрелять – что угодно. Не отвечать. Мы живем в государстве, где есть закон и есть власть. И есть службы безопасности и полиция. В случае провокации – сразу же звоните в полицию", – призывает соотечественников в Украине Егиазарян.

Несколько провокаций таки было. Виновников полиция не нашла. В июле, после первого обострения в Карабахе, произошли конфликты в Киеве. На улице Коновальца неизвестный подстрелил двух азербайджанских студентов. Поблизости вроде видели автомобиль с армянскими номерами. Затем пришли к выводу, что это не межэтнические распри, а мелкая уличная ссора. А на бульваре Гавела пытались сжечь армянское кафе. Причем второе за месяц. Злоумышленник снимал видео и комментировал, что якобы делает это именно из-за конфликта в Карабахе. Азербайджанцы предполагают: такие спектакли могла поставить третья вражеская сторона.

"Я очень хорошо знаю азербайджанский акцент, когда на русском языке говорят. Там не говорил азербайджанец", – уверен председатель Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины.

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Хирург Мамед Багиров ежегодно спасает абсолютно безнадежных больных всех национальностей. В Азербайджане у профессора три сестры, брат и племянники. Врач уверен: в Украине не будет ни московских, ни лондонских, ни американских вакханалий. Потому что наши азербайджанцы и армяне – другие.

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Профессор Андрей Горняк тридцать лет исследует конфликты. И не помнит ни одного жестокого именно между этими национальностями.

"Они, в первую очередь, вспыхивают там, где есть конфликт интересов. Где интересы азербайджанской и армянской диаспоры пересекаются. Они являются конкурентами на определенном рынке. Обе общины занимаются успешным бизнесом в Украине. А бизнес любит тишину. Вот такие конфликты маловероятны. Но исключить нельзя", – говорит президент Общества конфликтологов Украины Андрей Гирнык.

Смотрите фоторепортаж "Сегодня" из обстрелянного Гянджа:

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Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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