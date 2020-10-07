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Конфликт в Нагорном Карабахе может перерасти в региональную войну – Рухани

7 октября, 23:42

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В Иране выразили надежду, что война за Нагорный Карабах прекратится

В Иране заявили, что возобновление боевых действий между Азербайджаном и Арменией может перерасти в масштабную региональную войну.

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Об этом сообщил президент Ирана Хасан Рухани, передает "BBC".

Иранский лидер выразил надежду, что война за Нагорный Карабах, которая сейчас идет между Арменией и Азербайджаном, прекратится.

"Мы должны быть внимательными, чтобы война между Арменией и Азербайджаном не превратилась в региональную войну. Мир является основой нашей работы, и мы надеемся восстановить стабильность в регионе мирным путем", – сказал Рухани.

Также президент отметил, что попадание снарядов и ракет на иранскую землю – неприемлемо.

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"Нашим приоритетом является безопасность наших городов и деревень", – сказал президент Рухани.

К слову, Иран предупредил Азербайджан и Армению о последствиях, если во время боев за Нагорный Карабах снаряды будут залетать на иранскую территорию.

Напомним, Турция заявила, что всецело поддерживает Азербайджан, Анкара готова поддержать Баку даже на поле боя.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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