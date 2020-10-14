Конфликт в Нагорном Карабахе можно решить одним способом – американский посол

Конфликт в Нагорном Карабахе можно решить только путем переговоров.

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Об этом заявил американский посол Кэри Кавано, передает "ТАСС".

По его словам, боевые действия в Нагорном Карабахе не отвечают ничьим интересам.

"Если задаться вопросом о том, есть ли возможность выработать соглашение по Карабаху, то ответ – да. Но для того, чтобы этого добиться, обе стороны должны проявить готовность к переговорам и подготовить общественное мнение своих стран к тому, чтобы принять такую договоренность. В условиях, когда идут боевые действия, добиться этого очень сложно", – сказал Кэри Кавано.

Также он отметил, что участникам конфликта необходимо вернуться за стол переговоров, а Россия, США и Франция будут способствовать процессу примирения.

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"Сейчас переговоры двух конфликтующих сторон лицом к лицу ни к чему не приведут. В данный момент им нужны посредники в поисках решения, но они должны обращаться за посредничеством, имея готовность к компромиссу", – добавил Кавано.

Ранее мы писали, что для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе Турция предлагает провести четырехсторонние переговоры с участием России, Азербайджана и Армении.

Напомним, ранее Греция обвинила Турцию в причастности к Нагорно-Карабахскому конфликту.

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