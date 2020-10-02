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Конфликт в Нагорном Карабахе: США обратились к Армении и Азербайджану

2 октября, 03:03

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Помпео призвал стороны конфликта прекратить огонь

США призвали руководство Армении и Азербайджана прекратить военные действия в Нагорном Карабахе.

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Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает FoxNews.

"Мы выступаем против того, чтобы этот конфликт приобрел международный характер. Мы считаем, что посторонние должны держаться подальше. Мы призываем к прекращению огня. Мы хотим, чтобы обе стороны отступили", – сказал Помпео.

По его словам, вмешательство других стран в конфликт может только усугубить ситуацию.

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Новости "Сегодня" также писали, что президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию в Нагорном Карабахе.

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К слову, в России утверждают, что у них есть информация о переброске в зону нагорно-карабахского конфликта наемников из незаконных вооруженных формирований из Сирии и Ливии для участия в боевых действиях.

Также мы писали о том, что министерства обороны Азербайджана и Армении отчитались о потерях противника с начала обострения конфликта в Нагорном Карабахе.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения США нагорный карабах Майк Помпео
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