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Конфликт в Нагорном Карабахе: в ООН назвали число жертв и пострадавших

6 октября, 00:30

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В ООН готовы предоставить гуманитарную помощь Армении и Азербайджану

В Нагорном Карабахе за все время военных действий погибли не менее 40 мирных жителей Армении и Азербайджана.

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Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, в результате военного конфликта ранены 200 человек. ООН обратился к сторонам к сторонам конфликта с призывом немедленно прекратить боевые действия.

"Мы призываем обе стороны придерживаться международного права и международного гуманитарного права, в частности обеспечивать защиту гражданского населения и предотвращать повреждения гражданской инфраструктуры", – сказал Дюжаррик.

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В ООН заявили о готовности предоставить гуманитарную помощь, однако стороны конфликта в представительства пока не обращались.

К слову, Турция поддерживает Азербайджан в его борьбе за Нагорный Карабах и готова применить все свои ресурсы, чтобы сорвать "кровавую игру" Армении на Кавказе.

Также сообщалось, что сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашот Пашинян записался в армию добровольцем.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения ООН нагорный карабах
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