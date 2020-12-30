Конкуренты Илона Маска подали запрос на экологический анализ Starlink

Компания Viasat подала прошение в Федеральную комиссию по связи – провести экологический анализ широкополосных сетей Starlink компании SpaceX (компания Илона Маска), утверждая, что спутниковая система представляет опасность для окружающей среды в космосе и на Земле.

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Об этом сообщает издание Space news.

В заявке Viasat официально потребовал, чтобы FCC провела экологическую оценку о воздействии Starlink на окружающую среду, прежде чем утвердить запрос SpaceX на изменение существующей лицензии на систему, чтобы она могла эксплуатировать еще почти 3000 спутников.

"Но, учитывая огромное количество спутников, о которых идет речь, а также беспрецедентный характер обращения SpaceX с ними как с расходными материалами, потенциальный ущерб окружающей среде, связанный с предлагаемой модификацией SpaceX, является значительным", - заявила компания.

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Стоит отметить, что это не первая попытка Viasat запросить экологическую экспертизу Starlink.

SpaceX официально не прокомментировал заявку Viasat. Однако Илон Маск, основатель и исполнительный директор SpaceX, поставил под сомнение мотивы Viasat для подачи петиции.

Ранее мы писали, что снователь Tesla и SpaceX Илон Маск, который поднимался на вторую строчку в рейтинге богатейших людей мира, за день потерял 8,8 млрд долларов. Это произошло 21 декабря, в день, когда акции Tesla впервые торговались в составе индекса S&P 500.

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