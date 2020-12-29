Контрабандисты вывезли из Украины огромную коллекцию антиквариата: 2000 предметов старины (фото)

После скандала с ворованной украинской иконой в Боснии и Герцеговине на Балканах вновь обнаружили украинские древности. Так, уже в Сербии таможенники и полиция предотвратили попытку контрабанды богатой археологической коллекции, насчитывающей более 2000 предметов антиквариата разных периодов.

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Об этом сообщает пресс-служба сербской таможни.

Это произошло в ночь на 29 декабря на пограничном переходе Сербская Црня, когда был остановлен румынский грузовик с водителем-сербом. На вопрос таможенников, имеются ли незадекларированные вещи, водитель заверил, что у него только два кулька конфет и указанный в сопроводительных документах товар.

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При детальном осмотре фуры было установлено, что кабина грузовика и боковой ящик для инструментов заполнены незаявленным антиквариатом различных периодов: бронзового века, византийского периода, средневековья, а также предметов древних славян и кельтов.

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Таможенники насчитали в общем 2113 предметов, среди которых наиболее многочисленными являются подвески, кольца, различные инструменты и оружие, один камень большего размера и несколько металлических фигур поменьше.

Среди украшений были обнаружены браслеты, броши, булавки, а также заколки для волос, а среди оружия – множество наконечников для копий, стрел, топоров и даже булавы.

Из предметов повседневного обихода в коллекции также имеются ложки, иглы, ножи, ключи, шпоры, пряжки для ремней, пуговицы и монеты.

После обнаружения древностей водитель заявил таможенникам, что коллекция не его, а он только согласился перевезти ее из Украины в Сербию за небольшую плату, и что ему сказали, что с ним свяжутся после прибытия в страну.

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Как сообщает сербская таможня, ввиду размера и разнообразия коллекции невозможно определить ее ценность без экспертной оценки, поэтому все предметы будут переданы на экспертизу. При этом уже видно, что она имеет большую историческую и археологическую ценность.

Напомним, ранее мы писали о советах украинского антиквара Леонида Комского, который признал, что на рынке сейчас есть большой выбор различных товаров по низким ценам и можно встретить действительно редкие вещи. Для желающих вложить деньги советует, прежде всего, живопись.

Ранее мы уже писали о том, как вложить деньги в антиквариат и искусство. Также сообщалось, что среди клиентов антикваров не осталось ни одного депутата или чиновника.

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