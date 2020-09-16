В Европе Координационный совет Беларуси хотят признать представительным органом народа

Европейский парламент готовит резолюцию о непризнании результатов президенских выборов в Беларуси с предложением признать Координационный совет белорусской оппозиции представительным органом народа. Об этом говорится в согласованном проекте резолюции, передает "Европейская правда".

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Проект подали пять групп, контролирующих большинство голосов в Европарламенте, – Европейской народной партии, социал-демократов, либералов, зеленых и консерваторов.

"Парламентарии "приветствуют Координационный совет как представительный орган людей, которые стремятся к демократическим переменам в Беларуси, открытый для всех заинтересованных сторон из политикума и общества" и призывают Еврокомиссию и другие органы ЕС "оказать поддержку демократической оппозиции Беларуси, включительно с Координационным советом, который возглавляет Светлана Тихановская", – приводит издание цитаты из резолюции.

Евродепутаты также подчеркнули, что "не признают результаты так называемых президенских выборов в Беларуси 9 августа, поскольку они происходили с вопиющими нарушениями всех международных стандартов, и не будут признавать Александра Лукашенко президентом Белоруссии после завершения его действующего срока в должности".

Также в документе отмечается, что многие граждане Беларуси считают Светлану Тихановскую победителем президентских выборов и новоизбранным президентом.

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Кроме того, депутаты осудили репрессии против оппозиции и мирных протестующих, требуют немедленного освобождения задержанных и расследования случаев чрезмерного применения силы и пыток.

Напомним, лидер оппозиционного движения Беларуси Светлана Тихановская заявила, что президенту Беларуси Александру Лукашенко предоставят гарантии личной безопасности, если он уйдет с поста мирно.

В Беларуси больше месяца, с 9 августа, продолжаются массовые протесты и забастовки, начавшиеся после объявления предварительных результатов выборов, согласно которым 80% голосов получил действующий президент Александр Лукашенко. Реальным победителем президентской гонки протестующие считают Светлану Тихановскую.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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