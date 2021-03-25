Українська
$ 27,87
32,94
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Копии российских "Искандеров": в Японии рассказали о ракетах КНДР

25 марта, 09:21

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Эксперт рассказал о сходстве северокорейских ракет с российскими

Выпущенные Северной Кореей в сторону Японии баллистические ракеты могут быть копиями российских "Искандеров", о чем свидетельствуют их летные характеристики.

Реклама

Об этом рассказал один из ведущих в Японии военных экспертов, старший сотрудник Центра новейших научных и технологических исследований при Токийском университете Ю Коидзуми, передает ТАСС.

Он сослался на данные военных Южной Кореи, которые заявляли, что наивысшая точка полета этих ракет ранее составляла 60 км, а дальность — 450 км.

"Японская сторона о высоте полета данных не привела, однако дальность определила в 450 км. Так что в этом информация сходится. Я считаю, что это были баллистические ракеты малой дальности, которые мы именуем KN-23. Это северокорейская копия ракеты, которая в России называется "Искандер". Их можно узнать, как мне кажется, по характерной низкой траектории полета", – сказал Коидзуми.

В тренде
Коронавирус боится гриппа: открыта неожиданная уязвимость COVID-19

По его словам, КНДР запускает ракеты такого типа еще с 2019 года, против которых не возражали и США.

Реклама

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен назвал среди стран, которые представляют военную угрозу для Запада, КНДР, Россию, Китай и Иран.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Япония ракета КНДР Северная Корея
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус боится гриппа: открыта неожиданная уязвимость COVID-19
Коронавирус боится гриппа: открыта неожиданная уязвимость COVID-19Другие страны
В Грузии медсестра впала в кому после вакцинации AstraZeneca
В Грузии медсестра впала в кому после вакцинации AstraZenecaДругие страны
Новая пощечина Джеку Ма: власти Китая выдвинули требование к Alibaba Group
Новая пощечина Джеку Ма: власти Китая выдвинули требование к Alibaba GroupБизнес
Украина может лишиться вакцины CoviShield: у Индии появились претензии
Украина может лишиться вакцины CoviShield: у Индии появились претензииУкраина
Украина рискует снова остаться без вакцин. Индия приостанавливает экспорт CoviShield
Украина рискует снова остаться без вакцин. Индия приостанавливает экспорт CoviShieldДругие страны
Пора снимать маски? В ООН рассказали, как погода и воздух влияют на COVID-19
Пора снимать маски? В ООН рассказали, как погода и воздух влияют на COVID-19Другие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять