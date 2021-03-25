Копии российских "Искандеров": в Японии рассказали о ракетах КНДР

Выпущенные Северной Кореей в сторону Японии баллистические ракеты могут быть копиями российских "Искандеров", о чем свидетельствуют их летные характеристики.

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Об этом рассказал один из ведущих в Японии военных экспертов, старший сотрудник Центра новейших научных и технологических исследований при Токийском университете Ю Коидзуми, передает ТАСС.

Он сослался на данные военных Южной Кореи, которые заявляли, что наивысшая точка полета этих ракет ранее составляла 60 км, а дальность — 450 км.

"Японская сторона о высоте полета данных не привела, однако дальность определила в 450 км. Так что в этом информация сходится. Я считаю, что это были баллистические ракеты малой дальности, которые мы именуем KN-23. Это северокорейская копия ракеты, которая в России называется "Искандер". Их можно узнать, как мне кажется, по характерной низкой траектории полета", – сказал Коидзуми.

По его словам, КНДР запускает ракеты такого типа еще с 2019 года, против которых не возражали и США.

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Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен назвал среди стран, которые представляют военную угрозу для Запада, КНДР, Россию, Китай и Иран.

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