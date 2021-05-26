Кораблекрушение в Нигерии: 140 человек пропали без вести

Рассчитанное на перевозку 80 человек судно приняло на борт в два раза больше пассажиров

В Нигерии произошла трагедия / Фото: REUTERS/Afolabi Sotunde

Около 140 человек пропали без вести, и по крайней мере один человек погиб в результате произошедшего в среду, 26 мая, в Нигерии кораблекрушения. Всего на борту находились около 160 пассажиров.

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Об этом со ссылкой на агентство AFP сообщает издание Teraz.sk.

"Спасательная операция продолжается, но пока мы вытащили из воды только 22 живых и одно тело. Мы все еще говорим о 140 пропавших без вести пассажирах", – сказал местный чиновник.

По мнению властей, судно должно было потерпеть крушение во время рейса, поскольку было перегружено. Оно вмещало всего около 80 человек, а на борту находилось до 160. Кроме того, на борту было несколько мешков с песком из местного золотого рудника.

Как пишет издание, кораблекрушения в Нигерии из-за перенаселенности или плохого обслуживания довольно обычное явление в сезон дождей. В начале мая в результате аналогичного инцидента утонуло около 30 человек.

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Напомним, в Нигерии лодка, на борту которой поместились около 40 человек, перевернулась недалеко от города Кано. Полицейское смогли спасти всего троих потерпевших.

Также сообщалось, что у берегов Нигерии пираты захватили в плен шестерых украинских моряков.