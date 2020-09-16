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Королеву "уволили": Барбадос больше не будет подчиняться Елизавете II

16 сентября, 21:09

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

В следующем году страна станет республикой

Островное государство Барбадос выходит из-под контроля королевы Великобритании Елизаветы ІІ и станет республикой. О таких глобальных изменениях объявило руководство страны, и это первая за почти 30 лет страна, которая отказывается от королевы, пишет CNN.

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Генерал-губернатор стран Карибского бассейна Сандра Мейсон заявила, что "пришло время окончательно оставить колониальное прошлое за спиной".

Страна станет республикой в ноябре 2021 года, когда будет праздновать 55-ю годовщину независимости от Британской империи.

Королева остается главой Соединенного Королевства (Великобритании) и еще 15 других стран, которые ранее подчинялись британской короне, – среди них Австралия, Канада, Новая Зеландия, Ямайка и несколько других островных государств в Карибском бассейне и Индийском океане.

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Многие барбадосцы давно агитируют за то, чтобы лишить Елизавету ІІ статуса, а вместе с ним и сохраняющегося символического присутствия империализма над управлением – и многочисленные лидеры предлагали стране стать республикой.

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Королеву "уволили": Барбадос больше не будет подчиняться Елизавете II

"Жители Барбадоса хотят барбадосского главу государства. Это заявление об абсолютной уверенности в том, кто мы и чего мы способны достичь", – отметила Мейсон, зачитывая речь премьер-министра наций Мии Моттли на открытии парламента.

Источники в королевском дворце сообщили CNN, что знают о таком решении, считают его важным для народа Барбадоса и для них это не стало неожиданностью – переговоры, конфиденциальные и открытые, велись не раз.

После оглашения независимости несколько стран вышли из-под формальной власти королевы Великобритании. Республика Маврикий в 1992 году стала последней страной, которая отказалась от Елизаветы ІІ. Барбадос, тем не менее, остается членом Содружества наций, известного как Британское содружество, в которое входят 54 страны, в большинстве своем – бывшие британские колонии.

Напомним, королева Великобритании вернется к работе в Букингемском дворце в октябре. Елизавета II и ее 99-летний супруг принц Филипп сократили свои шотландские летние каникулы в Сандрингеме и готовы вернуться в Лондон.

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Барбадос Великобритания Елизавета II колония

Источник: CNN

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