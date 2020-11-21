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Коронавирус: число заразившихся в мире превысило 57 миллионов

21 ноября, 07:50

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Украина находится на 17-м месте по распространению COVID-19

По состоянию на утро субботы в мире коронавирусной инфекцией заразились уже более 57 млн 517 тыс. 850 человек.

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Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Всего в мире COVID-19 инфицировано 57 млн 517 850 человек, из них выздоровели 36 824 911. Количество умерших возросло до 1 371 583.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (11 910 857), Индия (9 004 365), Бразилия (6 020 164), Франция (2 160 343), Россия (2 023 025).

Украина в этом списке на 17-м месте – 614 986.

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Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США – 254 383.

Ранее мы писали, что в ООН подсчитали, что для предотвращения голода в условиях кризиса, который возник из-за пандемии COVID-19, Всемирная продовольственная программа должна будет собрать 6,8 миллиарда долларов в течение полугода.

Напомним, США обещают помочь Украине в закупке вакцин от COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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мир статистика коронавирус

Источник: Сегодня

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