Коронавирус: что ученые знают о COVID-19 на конец 2020 года

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 60 млн. В Украине – более 1 млн. SARS-CoV-2 продолжает мутировать и изменяться. И несмотря на появление вакцины, все больше людей страдают от опасной болезни.

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Что на сегодняшний день известно ученым об COVID-19, насколько опасна мутация и будет ли работать вакцина – сайт "Сегодня" собрал самые важные научные исследования.

Опасные последствия

SARS-CoV-2 способен вызывать самые разные патологические состояния. К примеру, поражать почки, мозг, глаза и кишечник. А это может приводить к развитию аносмии (потери обоняния) и агевзии (потери вкуса); глазного конъюнктивита; болям в животе и диарее.

Кроме того, вирус поражает печень, провоцирует дислипидемию (нарушение обмена жиров), диабет, болезни сердца. То есть это еще и мультиорганное метаболическое заболевание.

Вирус может проникать в геном человека

Ученые Массачусетского технологического института выяснили, что фрагменты генома коронавируса могут включаться в геном человека.

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Исследование показало, что некоторые части РНК SARS-CoV-2 преобразовываются в ДНК и интегрируются в хромосомы человека – таким же образом ведет себя ВИЧ-инфекция.

Это объясняет, почему люди, уже переболевшие COVID-19, получают положительные ПЦР-тесты на коронавирус.

Фото: REUTERS/Carl Recine

От чего зависит тяжесть протекания болезни

Ученые Стенфордского университета установили, что при легком и тяжелом течении COVID-19 антитела нацелены на разные части вируса.

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В рамках теста исследователи изучили течение болезни у 254 пациентов с бессимптомным, легким или тяжелым COVID-19, а также проанализировали уровни трех типов антител – IgG, IgM и IgA, – нацеленные на вирусный белок-шип или внутреннюю оболочку вируса по мере развития болезни.

Как оказалось, люди с тяжелой формой COVID-19 имеют меньшую долю антител, нацеленных на спайковый белок, который вирус использует для проникновения в клетки человека, по сравнению с антителами, нацеленными на белки внутренней оболочки вируса.

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Коронавирус с помощью спайк-белка с клеточным рецептором ACE2, оказавшись внутри клетки, сбрасывает свою внешнюю оболочку, обнажая внутреннюю, покрывающую его генетический материал. После этого вирус задействует механизм клеточного производства белка, чтобы произвести больше вирусных частиц и заразить другие клетки.

Согласно результатам научного теста, у людей с бессимптомным и легким течением коронавирусной инфекции в целом уровень антител ниже, чем у пациентов с тяжелым COVID-19.

Возраст не влияет на шанс заразиться коронавирусом

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А японские исследователи обнаружили, что возраст человека не влияет на его восприимчивость к коронавирусу.

Ученые создали модели восприимчивости к инфекции в зависимости от возраста, где проверяли возможные "сценарии заболеваний" через симуляции.

В первом варианте возраст влиял на восприимчивость к вирусу, но не отражался на тяжести болезни и смертности. А во втором наоборот — не сказывался на вероятности заболевания, но влиял на течение болезни и шанс погибнуть. Наиболее близкими к реальным оказались результаты именно второй симуляции.

Таким образом, ученые сделали вывод, что дети, подростки, взрослые и пожилые люди при похожих условиях имеют идентичные шансы заразиться.

Как долго могут сохраняться симптомы COVID-19

Начиная с марта ученые исследовали 669 пациентов с легким и средним течением болезни, которые лечились дома. Их средний возраст составлял 42 года, 26% из них были медицинскими работниками, у 68% не было сопутствующих заболеваний, которые могли бы вызвать осложнения.

Через 30–45 дней (в среднем 43 дня) после постановки диагноза 32% исследованных продолжали жаловаться на один или более симптомов COVID-19. В основном жалобы касались усталости, одышки и потери вкуса и запаха. Также у 6% переболевших оставался кашель, а 3% мучились из-за головных болей.

Ученые пришли к выводу, что со временем у пациентов с коронавирусом развиваются ряд симптомов, которые могут сохраняться более полутора месяцев.

COVID мутирует

По мере развития пандемии коронавирус продолжает мутировать. А значит, меняются и его свойства, причем новые штаммы вполне могут представлять большую угрозу – легче передаваться от человека к человеку или вызывать тяжелое течение заболевания.

К примеру, уже описаны случаи повторного заражения, когда выздоровевший человек заболевал снова, встретившись с другой версией той же инфекции.

Недавно стало известно о появлении нового, "британского" штамма коронавируса. По данным ведущих исследователей, он не является более смертельным и не приводит к более тяжелому течению болезни. Его главная особенность — быстрая распространяемость.

У "британского" штамма нетипично большое количество мутаций — 22. Вероятно, он возник у пациента с ослабленной иммунной системой. Человек не смог победить недуг, и в результате его организм стал благоприятной средой для мутации.

"Мы обычно видим, как вирусы отличаются друг от друга на одну-две смены, но в целом этот вирус насчитывает 22... Это своего рода тревожный звоночек... Но биологически возможно, что вирус мог изменить поведение через эти мутации", – отметила вирусолог из Имперского колледжа Лондона Венди Барклей.

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При этом ученые утверждают, что существующие вакцины, вероятнее всего, будут эффективными против нового варианта коронавируса. Препараты обучают иммунную систему атаковать несколько различных частей вируса, поэтому даже если часть белка мутировала, вакцины все равно должны работать.

"Но если мы позволим ему еще больше мутировать, тогда нужно волноваться, потому что вирус потенциально может "убежать" от вакцины. Это может быть наиболее тревожным элементом того, что происходит с вирусом", – отмечают исследователи.

Паниковать пока точно не стоит – большинство ученых настроены оптимистично и отмечают, что "побег" вируса от вакцины маловероятен. Большая часть населения планеты еще не столкнулась с COVID-19, поэтому у него нет необходимости разрабатывать новые пути инфицирования.

Мутировать активнее он начнет уже после массовой вакцинации. Тогда ученым придется регулярно следить за эволюцией патогена и постоянно обновлять вакцины, как это происходит с прививками от гриппа.

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