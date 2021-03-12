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Коронавирус наступает: Сербия ввела новый жесткий карантин

12 марта, 18:52

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

На выходных все заведения страны закроются, а также будут отменены культурные мероприятия

Вслед за Италией, которая уже объявила локдаун на Пасху, Сербия стала еще одной европейской страной, которая возвращает жесткий карантин.

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Об этом сообщает PTC.

Из-за стабильно высокого уровня заболеваемости органы здравоохранения уже объявили чрезвычайную ситуацию – с 9 марта в Сербии ежедневно фиксируют по 4500 новых случаев COVID-19.

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Чтобы исправить эту тенденцию, на выходные власти решили:

  • закрыть все заведения и магазины, кроме продуктовых супермаркетов, аптек и заправок;
  • проводить запланированные спортивные соревнования без зрителей;
  • отменить все культурные мероприятия;
  • перевести на дистанционное обучение не только старшеклассников, все классы, начиная с пятого.
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При этом пункты вакцинации будут работать без изменений.

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Сербские эксперты считают, что "карантин выходного дня" следует ввести как минимум на три ближайшие недели. Решение на этот счет может быть принято 15 марта.

Стоит отметить, что с начала пандемии в 6,9-миллионной Сербии зафиксировали более 503 тыс. случаев коронавируса, включая 4644 смертельных. На сегодняшний день обе дозы вакцины в стране получили около 700 тыс. человек.

Как мы уже сообщали, именно сербский премьер Ана Брнабич стала первым главой правительства в Европе, который был иммунизирован от COVID-19.

А о проблемах с вакциной AstraZeneca в Европе смотрите в видеосюжете:

Видео: Сегодня
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Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Сербия карантин коронавирус локдаун
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