Коронавирус наступает: Сербия ввела новый жесткий карантин

На выходных все заведения страны закроются, а также будут отменены культурные мероприятия

Вслед за Италией, которая уже объявила локдаун на Пасху, Сербия стала еще одной европейской страной, которая возвращает жесткий карантин.

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Об этом сообщает PTC.

Из-за стабильно высокого уровня заболеваемости органы здравоохранения уже объявили чрезвычайную ситуацию – с 9 марта в Сербии ежедневно фиксируют по 4500 новых случаев COVID-19.

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Чтобы исправить эту тенденцию, на выходные власти решили:

закрыть все заведения и магазины, кроме продуктовых супермаркетов, аптек и заправок;

проводить запланированные спортивные соревнования без зрителей;

отменить все культурные мероприятия;

перевести на дистанционное обучение не только старшеклассников, все классы, начиная с пятого.

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При этом пункты вакцинации будут работать без изменений.

В тренде Италия введет жесткий локдаун на Пасху – запретят выходить из дому

Сербские эксперты считают, что "карантин выходного дня" следует ввести как минимум на три ближайшие недели. Решение на этот счет может быть принято 15 марта.

Стоит отметить, что с начала пандемии в 6,9-миллионной Сербии зафиксировали более 503 тыс. случаев коронавируса, включая 4644 смертельных. На сегодняшний день обе дозы вакцины в стране получили около 700 тыс. человек.

Как мы уже сообщали, именно сербский премьер Ана Брнабич стала первым главой правительства в Европе, который был иммунизирован от COVID-19.

А о проблемах с вакциной AstraZeneca в Европе смотрите в видеосюжете:

Видео: Сегодня

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