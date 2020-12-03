Українська
$ 28,44
34,32
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Коронавирус не остудил планету: 2020 год – один из самых жарких в истории

3 декабря, 05:30

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

ООН призывает замедлить промышленное производство, пока не стало слишком поздно

Уходящий год не переплюнул рекорд 2019-го по температуре, однако может войти в тройку самых жарких в истории, но завершающееся десятилетие 2010-2020 годов стало самым горячим.

Реклама

К такому выводу пришла Всемирная метеорологическая организация ООН, о чем сообщила в пресс-релизе.

Эксперты констатировали, что в 2020 году климатические изменения продолжились, несмотря на все коронавирусные ограничения, из-за которых многие страны сократили объемы промышленного производства.

Читайте также: В Арктике стремительно тают ледники – второй антирекорд за 40 лет

В частности, продолжила расти концентрация парниковых газов в атмосфере. На этом фоне на земле, в море и в Арктике были зарегистрированы экстремально высокие температуры. В феврале такой рекорд был установлен и в Антарктиде.

В тренде
Трамп намекнул, что готов баллотироваться через четыре года
Реклама

Это, в свою очередь, вызвало лесные пожары в Австралии, Сибири, на западном побережье США и в Южной Америке, а также рекордное число ураганов в Атлантике и наводнения в Африке и Юго-Восточной Азии.

Среднегодовая температура в 2020-м была примерно на 1,2 градуса выше доиндустриального уровня, а к 2024 году этот показатель с большой долей вероятности вырастет еще на 1,5 градуса.

На этом фоне генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас призвал правительства других стран прилагать больше усилий в рамках Парижского соглашения по климату, чтобы уменьшить выбросы парниковых газов.

Напомним, что ранее во Всемирной метеорологической организации ООН уже констатировали, что пандемия COVID-19 не сможет решить "проблемы климатических изменений".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

экология климат окружающая среда парниковые газы глобальное потепление
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ученые назвали напиток, который помогает насыщать мозг кислородом
Ученые назвали напиток, который помогает насыщать мозг кислородомДругие страны
Врачи назвали побочные эффекты вакцины от коронавируса
Врачи назвали побочные эффекты вакцины от коронавирусаДругие страны
"Убийца и мучитель народа": Белорусская автокефальная церковь объявила анафему ЛукашенкоДругие страны
Коронавирус отступает: в ВОЗ обнадежили новостью
Коронавирус отступает: в ВОЗ обнадежили новостьюДругие страны
Силовики Беларуси рассматривают переход на сторону народа – оппозиционерка
Силовики Беларуси рассматривают переход на сторону народа – оппозиционеркаДругие страны
Впервые в истории в мире может смениться лидер по переработке нефти
Впервые в истории в мире может смениться лидер по переработке нефтиЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять