Коронавирус не отступает: где больше всего больных COVID-19

За последние сутки, 10 октября, в мире зафиксировали 383 359 новых заражений коронавирусом. Это самое большое количество инфицированных за сутки за весь период пандемии.
Об этом говорится на сайте ВОЗ.
Больше всего новых случаев COVID-19 обнаружили в Индии (73 200), США (54 000) и Бразилии (27 000).
Общее количество пациентов с коронавирусом в мире уже достигло 36,8 миллиона. От болезни умерли более миллиона пациентов.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 4768 новых больных COVID-19 и снова десятки умерших. Общее количество зараженных с начала эпидемии достигло 261 034.
Также мы сообщали, что в мире зараженных коронавирусом может быть в 20 раз больше, чем говорит официальная статистика. Таким образом, вероятно, были заражены вирусом более 760 миллионов человек при нынешнем населении мира около 7,6 миллиарда.
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