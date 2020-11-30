Коронавирус отступает: в ВОЗ обнадежили новостью

Впервые за несколько месяцев заболеваемость COVID-19 снизилась

После резкого скачка заболеваемости коронавирусом на прошлой неделе, то есть с 23 по 29 ноября, в мире впервые за долгое время зафиксировали снижение количества новых случаев COVID-19.

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Об этом во время брифинга 30 ноября заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

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Он уточнил, что количество новых заразившихся снизилось впервые с сентября. Гебреисус объясняет это "трудными и необходимыми" эпидемиологическими мерами, которые были приняты властями европейских стран в последние недели.

При этом глава ВОЗ призывает относиться к этой новости с особой осторожностью.

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"Это достижение может быть с легкостью утрачено, а в большинстве других регионов мира по-прежнему наблюдается рост случаев COVID-19 и рост смертности", – добавил Гебреисус.

Напомним, что всего в мире зафиксировали больше 63 млн случаев заболевания коронавирусом, из них 43,5 млн человек уже выздоровели.

Тем временем 30 ноября в Украине сообщили, что за прошлые сутки выявили 9946 новых случаев инфицирования коронавирусом. Из них 114 оказались смертельными.

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