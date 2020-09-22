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Коронавирус установил новый рекорд – ВОЗ

22 сентября, 13:45

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

На прошлой неделе обнаружили максимальное количеству новых заболевших с COVID-19 за все время пандемии

Всемирная пандемия коронавируса набирает обороты – после рекордного скачка заболеваемости на прошлой неделе распространение опасной инфекции ускорилось, однако смертельных исходов регистрируют все меньше.

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Об этом говорится в опубликованном 21 сентября еженедельном докладе Всемирной организации здравоохранения.

Согласно опубликованной ВОЗ статистике, за прошлую неделю (с 14 по 20 сентября) в мире зафиксировали 1 998 897 новых случаев COVID-19, что на 6% больше, чем неделей ранее.

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"Речь идет о самом большом количестве случаев заражения за неделю с самого начала эпидемии", – констатируют в ВОЗ.

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За этот же период количество смертей от вызванных болезнью последствий сократилось на 10% и составило 37,7 тыс.

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Согласно данным организации, по состоянию на 21 сентября в мире насчитывается 30,9 млн случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 959 тыс., которые закончились смертельно.

В тройку "лидеров" по распространению COVID-19 входят США (6 703 698), Индия (5 487 580) и Бразилия (4 528 240).

Напомним, что ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил о том, что последствия пандемии будут ощущаться в течение десятилетий.

В свою очередь, директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге предсказал рост смертности от COVID-19 в Европе.

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А о том, как борются с коронавирусом в одной из стран Европы, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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вирус ВОЗ коронавирус пандемия COVID-19

Источник: Сегодня

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