Коронавирус установил новый рекорд – ВОЗ

Всемирная пандемия коронавируса набирает обороты – после рекордного скачка заболеваемости на прошлой неделе распространение опасной инфекции ускорилось, однако смертельных исходов регистрируют все меньше.
Об этом говорится в опубликованном 21 сентября еженедельном докладе Всемирной организации здравоохранения.
Согласно опубликованной ВОЗ статистике, за прошлую неделю (с 14 по 20 сентября) в мире зафиксировали 1 998 897 новых случаев COVID-19, что на 6% больше, чем неделей ранее.
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"Речь идет о самом большом количестве случаев заражения за неделю с самого начала эпидемии", – констатируют в ВОЗ.
За этот же период количество смертей от вызванных болезнью последствий сократилось на 10% и составило 37,7 тыс.
Согласно данным организации, по состоянию на 21 сентября в мире насчитывается 30,9 млн случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 959 тыс., которые закончились смертельно.
В тройку "лидеров" по распространению COVID-19 входят США (6 703 698), Индия (5 487 580) и Бразилия (4 528 240).
Напомним, что ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил о том, что последствия пандемии будут ощущаться в течение десятилетий.
В свою очередь, директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге предсказал рост смертности от COVID-19 в Европе.
А о том, как борются с коронавирусом в одной из стран Европы, смотрите в видеосюжете:
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