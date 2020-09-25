Коронавирус вышел из-под контроля: генсек ООН назвал главную причину

Пандемия COVID-19 набирает обороты, и сегодня можно говорить, что коронавирус вышел из-под контроля. Это произошло потому, что мир не был готов проявить солидарность и сотрудничать. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета Безопасности ООН.

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"Микроскопический вирус стал сейчас для всего мира угрозой номер один. Пандемия COVID-19, будучи сама по себе полномасштабным кризисом, накладывается на серьезную геополитическую напряженность и другие глобальные угрозы с непредсказуемыми и опасными последствиями", – отметил генсек.

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По его словам, пандемия стала испытанием эффективности международного сотрудничества – испытанием, которого мы не выдержали.

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"В глобальном масштабе она привела к гибели почти миллиона человек, а заразились вирусом более 30 миллионов. Вирус вышел из-под контроля. Это произошло из-за того, что мир не был готов проявить сотрудничество, единство и солидарность", – добавил Гутерриш.

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Напомним, ранее на Генассамблее ООН президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал привлечь к ответу Китай за распространение по миру коронавируса.

Согласно последним данным Университета Хопкинса, в мире подтверждено 32 230 923 случая заражения коронавирусом.

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