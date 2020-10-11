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Коронавирус зимой станет опаснее – исследование

11 октября, 18:56

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Вирус остается дольше на разных поверхностях при низких температурах

Коронавирус может оставаться на банкнотах, стеклянных и стальных поверхностях в течение 28 дней в прохладном климате. Вирус более уязвим в теплой среде, а в прохладной становится только сильнее.

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К такому выводу пришли австралийские ученые Организации научно-промышленных исследований Содружества (CSIRO), пишет Dailymail.

Открытие сделали после того, как некоторые предприятия ввели безналичные способы оплаты, чтобы остановить распространение вируса.

Исследование показало, что время выживания вируса существенно уменьшается, когда температура поднимается выше 30 и 40 градусов Цельсия.

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Как известно, за последние сутки, 10 октября, в мире зафиксировали 383 359 новых заражений коронавирусом. Это наибольшее количество инфицированных за сутки за весь период пандемии.

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Кроме того, сообщалось, что действенная и безопасная вакцина от коронавируса может появиться уже к концу года.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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