Коронавирусом в мире за сутки заразилось более 600 тысяч человек

19 ноября в мире за сутки COVID-19 диагностировали у более полумиллиона человек.

Реклама

Об этом сообщает сайт Worldometer.

19 ноября в мире за сутки обнаружили 642 471 случаев заражения коронавирусом, в частности, 262 043 новых больных зафиксировано в странах Европы. В Украине за минувшие сутки диагностировали рекордные 13 357 заражений.

Наибольшее количество случаев COVID-19 фиксируют в США. В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Италия, Франция, Великобритания и Украина, которая занимает седьмое место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 13-м месте.

Лидерами регионального антирейтинга из общего числа выявленных заражений является Франция, Испания, Великобритания, Украина занимает 8-м месте. В соответствующем мировом антирейтинге Украина уже на 17-м месте.

Реклама

Как известно, в Украине за последние сутки выявили 13 357 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это наибольший суточный прирост заразившихся с начала эпидемии.

Ранее вступили в силу поправки к постановлению Кабмина о карантине выходного дня, которые предоставляют пожилым людям приоритет в обслуживании в местах торговли.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама