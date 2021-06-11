Красный пейзаж и селфи марсохода. В Китае показали новые фото с Марса

КНР конкурирует с Америкой за статус покорительницы Марса – аппарат "Чжучжун" прислал панорамный снимок с места посадки

Марсоход "Чжучжун" сделал селфи на Четвертой планете. Фото: коллаж "Сегодня"

Китайские СМИ показали новые снимки, сделанные марсоходом "Чжучжун", который высадился на Красной планете в прошлом месяце.

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Фото были опубликованы государственным агентство "Синьхуа" 11 июня.

Среди снимков можно обнаружить 360-градусное панорамное изображение место посадки ровера, составленную из нескольких отдельных фотографий, которые были сделаны сразу после приземления 15 мая в регионе Утопия-Планиция.

Посадочная платформа: вид сверху. Фото: Xinhua

На другом изображении запечатлен марсианский пейзаж – оранжевая поверхность планеты с разбросанными камнями, круглым кратером вдалеке и дюнами.

Китайский пейзаж сложно отличить от обычной земной пустыни. Фото: Xinhua

На третьем и четвертом изображении – соответственно селфи с самим марсоходом, которое он сделал при помощи беспроводной камеры, и посадочный модуль.

Марсоход тоже любит селфи. Фото: Xihnua

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Шестиколесный марсоход "Чжучжун" работает на солнечной энергии. Срок его эксплуатации рассчитан на три месяца – в течение этого времени национальное космическое агентство Китая попытается найти признаки или свидетельства древней жизни на четвертой планете от Солнца.

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Кроме того, отдельными исследованиями занимается орбитальный аппарат, который остался кружить над Марсом.

"Китай своевременно опубликует соответствующие научные данные, чтобы человечество могло разделить плоды освоения космоса этой страной", – обещает глава национального космического агентства Китая Чжан Кэцзянь.

Напомним, что покорением Марса космическая программа Поднебесной не ограничивается. В конце прошлого года на Луне высадился беспилотник "Чанъэ-5", который собрал образцы лунной почвы и доставил их на Землю.

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О чем еще говорят 11 июня в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: