Красный пейзаж и селфи марсохода. В Китае показали новые фото с Марса

Марсоход "Чжучжун" сделал селфи на Четвертой планете. Фото: коллаж "Сегодня"
Китайские СМИ показали новые снимки, сделанные марсоходом "Чжучжун", который высадился на Красной планете в прошлом месяце.
Фото были опубликованы государственным агентство "Синьхуа" 11 июня.
Среди снимков можно обнаружить 360-градусное панорамное изображение место посадки ровера, составленную из нескольких отдельных фотографий, которые были сделаны сразу после приземления 15 мая в регионе Утопия-Планиция.
На другом изображении запечатлен марсианский пейзаж – оранжевая поверхность планеты с разбросанными камнями, круглым кратером вдалеке и дюнами.
На третьем и четвертом изображении – соответственно селфи с самим марсоходом, которое он сделал при помощи беспроводной камеры, и посадочный модуль.
Шестиколесный марсоход "Чжучжун" работает на солнечной энергии. Срок его эксплуатации рассчитан на три месяца – в течение этого времени национальное космическое агентство Китая попытается найти признаки или свидетельства древней жизни на четвертой планете от Солнца.
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Кроме того, отдельными исследованиями занимается орбитальный аппарат, который остался кружить над Марсом.
"Китай своевременно опубликует соответствующие научные данные, чтобы человечество могло разделить плоды освоения космоса этой страной", – обещает глава национального космического агентства Китая Чжан Кэцзянь.
Напомним, что покорением Марса космическая программа Поднебесной не ограничивается. В конце прошлого года на Луне высадился беспилотник "Чанъэ-5", который собрал образцы лунной почвы и доставил их на Землю.
О чем еще говорят 11 июня в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: