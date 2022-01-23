Кремль хочет передать Мураеву власть в Украине — МИД Британии

Россия хочет привести к власти в Украине бывшего депутата Евгения Мураева на фоне планов по вторжению в страну — об этом заявили в Министерстве иностранных дел Британии. Речь идет об оккупационной администрации в случае захвата Киева Россией.
"У нас есть информация, указывающая на то, что российские власти стремятся установить пророссийского лидера в Киеве, поскольку рассматривают вопрос о вторжении и оккупации Украины. Потенциальным кандидатом рассматривается бывший народный депутат Украины Евгений Мураев", — говорится в заявлении ведомства.
Среди политиков, с которыми Россия держит тесную связь, называются также такие лица:
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- Сергей Арбузов, первый вице-премьер-министр Украины с 2012 по 2014 год и исполняющий обязанности премьер-министра в 2014 году.
- Андрей Клюев, первый вице-премьер-министр с 2010 по 2012 год и руководитель аппарата бывшего президента Украины Януковича.
- Владимир Сивкович, бывший заместитель председателя Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО)
- Николай Азаров, премьер-министр Украины с 2010 по 2014 год.
У некоторых из них есть контакты с российскими разведчиками, которые в настоящее время участвуют в планировании нападения на Украину, заявляют в британском МИД.
Британия поддерживает Украину
"Опубликованная сегодня информация проливает свет на масштабы российской деятельности, направленной на подрыв Украины, и дает представление о мышлении Кремля", — заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
По ее словам, Россия должна снизить эскалацию, положить конец своим кампаниям агрессии и дезинформации и пойти по пути дипломатии. Министр напомнила, что Великобритания и партнеры продолжают поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ, включая Крым.
Что ответил Мураев
Сам Евгений Мураев опроверг сведения МИД Великобритании. Он сказал, что его "позабавило" это заявление.
"Вы сделали мой вечер незабываемым. Министерство иностранных дел Великобритании, похоже, в замешательстве", — цитирует Мураева "Интерфакс".
Экс-депутат напомнил, что в течение четырех лет находился под российскими санкциями, и что ему запрещен въезд в Россию из-за угрозы национальной безопасности.
Планы РФ по вторжению в Украину
- Известно, что Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной. В настоящее время неподалеку границы уже скопилось более 100 тысяч военных. СМИ опубликовали карту мест дислокации российских войск.
- В расследовательской группе Conflict Intelligence Team заявили, что из двух бригад Восточного военного округа России на западное направление перебрасываются ракетные комплексы "Искандер".
- Кроме того, Россия массово перебрасывает танки и боеприпасы на Донбасс. Только с начала месяца из РФ на временно оккупированные территории привезли несколько танков и самоходных артиллерийских установок, боеприпасы, в том числе для артиллерийских систем и минометов.
- Экс-советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов уверен, что в ближайшее время вторжения в Украину не произойдет, потому что Владимиру Путину для этого нужно гораздо больше солдат, чем сейчас находится вблизи границы.