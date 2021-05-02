Кремлевские боты под видом британцев поддерживали агрессию РФ против Украины в комментах СМИ

МИД Великобритании заявило об "изнурительной борьбе" с российской дезинформацией, которую оно продолжит вести на международном уровне

Пророссийские боты размещают провокационные комментарии под материалами ведущих СМИ Великобритании, чтобы создать ложное впечатление, будто британская общественность поддерживает агрессию России против Украины. В частности подобная активность была зафиксирована в разделах онлайн-комментариев The Times, Daily Mail, The Sun и Daily Express.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства иностранных дел Британии, передает The Sunday Times.

По данным британского МИД, затем российские государственные СМИ используют эти комментарии как свидетельство того, что люди в Великобритании якобы поддерживают действия Кремля.

Министр иностранных дел Доминик Рааб обвинил Россию в "исключительно плохом поведении", подчеркнув, что Британия ведет "изнурительную борьбу" с режимом президента РФ Владимира Путина из-за фейковых новостей и дезинформации.

Он добавил, что на этой неделе Великобритания намерена подключиться к международным усилиям по борьбе с российской пропагандой.

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Напомним, в Латвии спонсируемые Кремлем пророссийские организации развернули кампанию по дискредитации посла и посольства Украины, распространяя о них фейки.

Мы также сообщали, что Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена распространяемой Кремлем дезинформацией о российской агрессии на границе с Украиной, и следит за этим.